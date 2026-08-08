La Ruta Nacional 40 Norte tendrá una importante transformación en San Juan con una intervención de aproximadamente 143 kilómetros que se extenderá desde Albardón hasta San Roque, en Jáchal. El proyecto contempla desde la construcción de una doble calzada hasta terceras trochas y obras para reducir el impacto de lluvias y crecientes.

La obra será ejecutada por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, y formará parte de las intervenciones que la Provincia financiará con recursos provenientes del acuerdo alcanzado con el proyecto minero Vicuña.

La intervención se extenderá desde Albardón hasta San Roque, en Jáchal.

El proyecto fue dividido en tres sectores de acuerdo con las características y necesidades de cada zona: Albardón-Villicum, Villicum-Talacasto y Talacasto-San Roque.

En términos generales, las tareas contemplan ampliación y repavimentación de la calzada, además de nueva infraestructura destinada a mejorar la seguridad vial, la circulación y la conectividad entre los departamentos del norte sanjuanino.

Doble calzada entre Albardón y Villicum

La mayor transformación se producirá en los primeros 12 kilómetros, correspondientes al tramo entre Albardón y Villicum.

Allí se construirá una doble calzada, con dos carriles para cada sentido de circulación y un divisor central de hormigón tipo New Jersey que permitirá separar físicamente ambos sentidos.

El proyecto contempla doble calzada, terceras trochas y nuevas defensas.

Cada una de las calzadas tendrá 7,30 metros de ancho, conformados por dos carriles de 3,65 metros, además de banquinas pavimentadas de tres metros.

Con esta configuración se busca incrementar la capacidad de circulación y mejorar la seguridad vial en uno de los sectores que registra mayor movimiento vehicular.

Terceras trochas entre Villicum y Talacasto

El segundo sector tendrá una extensión de 39 kilómetros, desde Villicum hasta Talacasto. A diferencia del anterior, continuará funcionando con una calzada simple y dos carriles de 3,65 metros.

La principal novedad será la incorporación de terceras trochas en puntos estratégicos. Estos nuevos carriles estarán destinados a generar mayores posibilidades de sobrepaso, especialmente ante la circulación de transporte pesado.

Además, se construirán alcantarillas y defensas para mejorar el escurrimiento del agua y proteger la ruta frente a lluvias intensas y crecientes.

Obras en 92 kilómetros hasta Jáchal

El tercer tramo será el más extenso de todo el proyecto, con 92 kilómetros entre Talacasto y San Roque, en Jáchal.

En este sector, los trabajos estarán concentrados principalmente en reforzar la infraestructura existente. Para ello se realizarán alteos de la calzada, nuevas alcantarillas y defensas.

Los alteos permitirán elevar aquellos sectores que actualmente se encuentran más expuestos a escurrimientos, mientras que las alcantarillas facilitarán el paso del agua. El objetivo será reducir las interrupciones de tránsito que pueden producirse durante lluvias y crecientes.

La modernización de la Ruta 40 Norte también apunta a mejorar la conexión entre las comunidades del norte de San Juan y facilitar el acceso a hospitales, escuelas, organismos públicos y centros comerciales.

A su vez, desde el Gobierno provincial señalaron que la intervención tendrá impacto sobre el transporte de cargas, la producción, la minería y el turismo, además de fortalecer la conectividad hacia el Paso Internacional de Agua Negra.