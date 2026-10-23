La Ruta 40 Sur dio este jueves un paso decisivo para destrabar una de las obras viales más esperadas de San Juan. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la autorización para que la Provincia tome un crédito de hasta US$160 millones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), destinado a financiar las secciones 1 y 3. Con el aval legislativo superado, ahora el foco pasa a las instancias administrativas que deben completarse antes de formalizar el financiamiento y avanzar con los llamados a licitación.

El gobernador Marcelo Orrego valoró el acompañamiento de todos los bloques y reconoció que el resultado de la votación lo sorprendió por el nivel de consenso alcanzado.

“Seguramente se va a hacer la licitación apenas tengamos la posibilidad de llamarla”, afirmó a DIARIO HUARPE.

La aprobación no significa que la contratación de las obras sea inmediata. El esquema todavía debe completar trámites administrativos ante Nación, formalizar el préstamo con la CAF y avanzar con las garantías correspondientes. Además, por una modificación incorporada durante el tratamiento legislativo, una vez firmado el contrato de financiamiento deberá regresar a la Cámara de Diputados para su revisión.

Del aval político a los trámites finales

Un día antes de la votación, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, había explicado que, después de la autorización provincial, el trámite debía continuar en los ministerios del Interior y de Economía de la Nación. Luego corresponderá avanzar con la firma del contrato con la CAF y los acuerdos de garantía con el Estado nacional.

La expectativa oficial es que esa etapa pueda completarse entre noviembre y diciembre. En paralelo, Infraestructura ya trabaja sobre el esquema con el que se pretende licitar las distintas secciones de la Ruta 40 Sur.

El proyecto está dividido en tres sectores. La sección 1 comprende desde el límite con Mendoza hasta Tres Esquinas, en Sarmiento; la sección 2 va hasta el acceso a Cochagual; y la sección 3 continúa hasta calle 8, en Pocito.

Los fondos de la CAF estarán destinados a las secciones 1 y 3. Para el tramo central, que había quedado paralizado, el Gobierno nacional se comprometió a aportar los recursos necesarios para retomar la obra. La intención provincial es coordinar los tres frentes para que puedan avanzar de manera simultánea.

Orrego destacó el consenso

Tras conocerse el resultado de la sesión, Orrego puso el foco en el respaldo político que obtuvo el proyecto. “Sorprendió que haya sido por unanimidad, que no haya tenido tanto debate como en otras ocasiones”, señaló.

El gobernador sostuvo que las obras consideradas estratégicas para el desarrollo provincial deberían superar las diferencias partidarias. “Todo lo que tiene que ver con el progreso de la provincia de San Juan jamás iría en contra de algo que yo amo, que es mi provincia. Deberían ser estos temas una mirada en común”, expresó.

Producción y salida al Pacífico

Orrego remarcó además el impacto que la obra tendrá sobre la agroindustria y la logística provincial. La transformación de la Ruta 40 Sur apunta a mejorar la conexión con Mendoza, el traslado de cargas y la vinculación con corredores que conducen hacia Chile.

El proyecto contempla una autopista con dos carriles por sentido, separación central y mejoras en banquinas y colectoras. La planificación oficial prevé licitar las secciones por separado para permitir que distintas empresas trabajen de manera simultánea.

Con la autorización legislativa ya aprobada, el Gobierno provincial dejó atrás uno de los principales pasos políticos del proceso. Ahora deberá completar la formalización del financiamiento y las garantías para convertir ese respaldo en llamados a licitación y, posteriormente, en obras sobre la traza.