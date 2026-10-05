Una peligrosa maniobra quedó registrada en video sobre la Ruta Nacional 7, en Mendoza, cuando el conductor de un camión decidió sobrepasar a otro vehículo de carga en plena curva y sobre un sector marcado con doble línea amarilla.

El episodio ocurrió a la salida de Uspallata, en la zona conocida como Cerro Amarillo, uno de los sectores de alta montaña por donde circula diariamente una gran cantidad de vehículos, incluidos camiones que se dirigen hacia el corredor internacional.

En las imágenes se observa cómo dos camiones circulaban en la misma dirección hasta que uno de ellos comenzó a desplazarse hacia el carril contrario para superar al otro.

Un vehículo apareció de frente

La situación se volvió crítica cuando apareció una camioneta que circulaba en sentido contrario. El conductor del vehículo menor se encontró con el camión ocupando su carril y tuvo que realizar una maniobra de emergencia para evitar un choque frontal.

La camioneta se desplazó hacia la banquina mientras el camión continuaba con el adelantamiento. La secuencia quedó registrada desde otro vehículo que circulaba detrás de los camiones.

El camionero finalmente logró completar el sobrepaso y regresar a su carril sin que se produjera una colisión ni se informaran personas heridas.

El riesgo de adelantar en una curva

La maniobra ocurrió en un sector donde la doble línea amarilla indica la prohibición de realizar adelantamientos. Además, las características de la zona de montaña reducen el margen de reacción ante la aparición de un vehículo en sentido contrario.

El episodio volvió a poner bajo la lupa los riesgos de las maniobras imprudentes en la Ruta 7, especialmente en los sectores de curvas y con poca visibilidad.

Desde el Gobierno de Mendoza remarcan que, al circular por rutas de montaña, es fundamental extremar las precauciones y contar con buena visibilidad antes de realizar cualquier adelantamiento. En la Ruta 7, además, el tránsito de vehículos de gran porte es constante por tratarse de un corredor internacional.