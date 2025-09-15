El empresario Lázaro Antonio Báez fue intimado a pagar en un plazo de diez días una multa que supera los 300 millones de dólares, en el marco de la causa conocida como “Ruta del Dinero K”. La resolución fue adoptada por el juez federal Néstor Costabel, quien dispuso el pago en pesos del equivalente a USD 329.237.200,14.

La decisión se apoya en la sentencia firme de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, dictada el 28 de febrero de 2023, que ratificó la condena de diez años de prisión contra Báez como coautor del delito de lavado de activos agravado. El fallo quedó firme el 29 de mayo de este año, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el recurso de queja presentado por su defensa.

La multa económica impuesta representa seis veces el monto de las operaciones ilícitas comprobadas en el expediente. En este sentido, el tribunal también dispuso certificar la vigencia de las medidas cautelares sobre los bienes del empresario, con el objetivo de garantizar el cobro.

La defensa de Báez, representada por el abogado Juan Martín Villanueva, había intentado frenar la ejecución de la sanción. Argumentó que la unificación de condenas dictada en julio —aún sin firmeza— podría modificar la situación judicial, y además planteó la inconstitucionalidad del artículo del Código Penal que regula la multa por lavado de activos. Según la presentación, la cifra reclamada supera el patrimonio real de Báez y, junto con otros decomisos, haría imposible su cumplimiento.

El juez Costabel rechazó los planteos y sostuvo que la sanción económica tiene carácter firme e inmutable, ya que está respaldada por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Además, aclaró que la ejecución de la multa no depende de la unificación de condenas solicitada por la defensa.

Con esta resolución, Báez deberá afrontar el pago millonario en los próximos diez días. En caso de incumplimiento, la justicia avanzará sobre su patrimonio para asegurar el cumplimiento de la condena económica.