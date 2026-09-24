Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 volvieron a tener a San Juan como protagonista, con deportistas de la provincia que consiguieron medallas para la delegación argentina. El ciclismo de ruta, pista y BMX fueron las modalidades que aportaron las preseas sanjuaninas durante la competencia.

Delfina Dibella consiguió la medalla de bronce en la contrarreloj femenina de los Juegos ODESUR 2026.

La primera medalla llegó de la mano de Delfina Dibella, quien consiguió el bronce en la prueba femenina de contrarreloj. La sanjuanina completó los 36 kilómetros en 48’26”52 y quedó detrás de la chilena Aranza Villalón, ganadora del oro, y la paraguaya Agua Espínola, medalla de plata.

Mateo Kalejman, por su parte, se quedó con la medalla de oro en la contrarreloj masculina. El sanjuanino recorrió los 48 kilómetros en 54’58”56 y aventajó por 28”92 al colombiano Walter Vargas, mientras que el chileno Héctor Quintana completó el podio.

Gonzalo Molina y otra medalla para San Juan

En BMX Racing, Gonzalo "Chalo" Molina consiguió la medalla de plata luego de finalizar segundo en la carrera decisiva. El sanjuanino registró un tiempo de 31”924 y quedó a 120 milésimas del colombiano Mateo Carmona, ganador de la prueba, mientras que el venezolano Jholman Sivira fue tercero con 32”769.

Gonzalo “Chalo” Molina ganó la medalla de plata en la carrera decisiva de BMX Racing en los ODESUR 2026.

La actuación de Molina significó otra medalla para los atletas sanjuaninos que integraron la delegación argentina en los Juegos Suramericanos. Su presea se sumó a las obtenidas previamente por Kalejman y Dibella en las pruebas de contrarreloj.

Rubén Ramos Meglioli, protagonista en pista

Rubén Ramos Meglioli también tuvo una destacada participación y consiguió dos medallas en el ciclismo de pista. El sanjuanino obtuvo primero el bronce en persecución por equipos junto a Tomás Eloy Moyano, Marcos Méndez y Santiago Gruñeiro, con Agustín Ferrari como suplente.

Rubén Ramos Meglioli consiguió la medalla de bronce en persecución por equipos en los ODESUR 2026.

En la clasificación, Argentina completó los 4.000 metros en 4:03:422 y quedó en el tercer puesto, por detrás de Chile y Colombia. En la definición por el bronce, el equipo argentino enfrentó a Venezuela y fue superior hasta alcanzar a su rival cuando transitaba los 3.000 metros.

El sanjuanino Gonzalo Molina terminó segundo en BMX Racing y consiguió una nueva medalla para Argentina.

Luego, Ramos Meglioli volvió a subir a lo más alto del podio. Junto a Marcos Méndez, ganó la medalla de oro en la prueba Madison masculina después de completar los 120 giros y acumular 43 puntos, por delante de Chile y Perú, ambos con 31 unidades.

Maribel Aguirre, otra sanjuanina en el podio

La sanjuanina Maribel Aguirre también consiguió una medalla para la delegación argentina en el ciclismo de pista. Junto a Abril Garzón obtuvo el bronce en la especialidad Madison femenina.

La sanjuanina Maribel Aguirre subió al podio junto a Abril Garzón en el ciclismo de pista.

La dupla argentina completó los 80 giros al circuito y acumuló 14 puntos. Colombia ganó la prueba con 35 puntos, Chile fue segundo con 25 y Argentina completó el podio.

La esperanza de más medallas

Con las medallas obtenidas en ciclismo de ruta, pista y BMX, los representantes sanjuaninos continúan dejando su marca en los Juegos Odesur Santa Fe 2026. Las posibilidades de sumar nuevas preseas continúan vigentes con Lucas Garcés, en tiro con arco, y Samuel Guidi Correa y Benjamín Flores, en vóley indoor, quienes siguen en competencia.