Después de las intensas lluvias y tormentas eléctricas que afectaron a San Juan, Vialidad Nacional informó que todas las rutas nacionales de la provincia permanecen transitables, aunque con precaución. El organismo advirtió sobre distintos sectores que requieren especial atención por la acumulación de agua, la posible bajada de crecientes y el arrastre de material sobre la calzada.

En el parte oficial difundido este sábado 28 de noviembre a las 18:30, el 9° Distrito San Juan detalló que la Ruta Nacional 141 es uno de los corredores que presenta mayores riesgos debido a las precipitaciones intensas y la alta probabilidad de encontrar badenes con agua y material de arrastre.

El informe también incluyó advertencias para las rutas 40 Sur, 153 y 20, donde las condiciones meteorológicas pueden afectar la visibilidad y la circulación.

Las rutas que requieren máxima precaución

Uno de los sectores bajo mayor advertencia es la Ruta Nacional 141, donde se registran lluvias intensas y existe riesgo de acumulación de agua y arrastre de material en los badenes.

En tanto, sobre la Ruta Nacional 40 Sur, Vialidad pidió circular con precaución por la posibilidad de precipitaciones aisladas y tormentas eléctricas que pueden reducir la visibilidad y complicar las condiciones de la calzada.

La Ruta Nacional 153 también presenta condiciones de inestabilidad, con especial atención en las zonas de badenes ante posibles bajadas de agua acompañadas de piedras y sedimentos.

Por su parte, en la Ruta Nacional 20 se solicitó conducir con cautela debido al avance de frentes tormentosos, con posibilidades de lloviznas persistentes y actividad eléctrica.

El estado del resto de las rutas nacionales

El relevamiento de Vialidad Nacional indicó que los siguientes corredores también permanecen habilitados, aunque con precaución por las condiciones climáticas:

Ruta Nacional 40 Norte: transitable con precaución.

Ruta Nacional 150: transitable con precaución en todo su recorrido.

Ruta Nacional 150, tramo Jáchal-Ischigualasto: transitable con precaución.

Ruta Nacional 40, tramo Huaco-límite con La Rioja: transitable con precaución.

Ruta Nacional 149, en Calingasta: transitable con precaución.

Ruta Nacional 149, en Iglesia: transitable con precaución.

Las recomendaciones para circular después de las lluvias

Desde el 9° Distrito San Juan señalaron que los equipos técnicos y de conservación mantienen guardias permanentes para atender posibles contingencias en los corredores nacionales.

Ante este escenario, recomendaron a los conductores disminuir la velocidad, aumentar la distancia de frenado entre vehículos y circular con las luces bajas encendidas.

Además, remarcaron una advertencia fundamental para quienes transiten por zonas de badenes: no intentar cruzarlos cuando el agua presente arrastre de piedras o lodo.

También solicitaron respetar las indicaciones del personal de seguridad y de Vialidad desplegado en las rutas, especialmente en los sectores afectados por las precipitaciones.

Aunque todos los corredores nacionales continúan habilitados, las autoridades pidieron no confiarse y mantener la máxima atención mientras persistan las condiciones de inestabilidad meteorológica.