Todas las rutas nacionales de San Juan se encuentran transitables, pero las condiciones climáticas pueden generar dificultades para circular en distintos tramos de la provincia. Vialidad Nacional advirtió sobre la posible presencia de hielo, nieve, aguanieve, lluvia y bancos de niebla aislados, principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Entre los sectores que requieren mayor atención se encuentra la Ruta Nacional 149, en los departamentos cordilleranos de Calingasta e Iglesia, donde las condiciones del tiempo pueden afectar la calzada.

También se recomienda precaución en la Ruta Nacional 40 Norte, tanto en el tramo que conecta San Juan con Jáchal como desde Huaco hasta el límite con La Rioja.

En tanto, la Ruta Nacional 150 requiere especial atención entre Jáchal y Rodeo, además de la conexión desde Jáchal hacia Ischigualasto.

Niebla y trabajos viales en otros corredores

Otro de los sectores señalados es la Ruta Nacional 141, que conecta con La Rioja y donde pueden registrarse bancos de niebla que reduzcan la visibilidad.

Por su parte, los accesos y corredores de vinculación también se encuentran transitables. Entre ellos figuran la Ruta Nacional 20, en dirección a San Luis; la Ruta Nacional 40 Sur, hacia Mendoza; la Ruta Nacional 153, entre Pedernal y Los Berros; y la avenida de Circunvalación, identificada como A014.

Sin embargo, en estos caminos se solicita circular a una velocidad adecuada debido a la presencia de equipos y personal vial que realizan inspecciones y tareas de mantenimiento de rutina.

Las recomendaciones para viajar de forma segura

Ante las condiciones climáticas cambiantes, Vialidad Nacional recomendó reducir la velocidad de manera gradual, mantener las luces bajas encendidas y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos.

La advertencia apunta especialmente a quienes deban circular por zonas cordilleranas o transitar durante las primeras horas del día, cuando pueden presentarse temperaturas bajas, hielo sobre la calzada y dificultades de visibilidad.

Las autoridades recordaron la importancia de respetar las indicaciones del personal vial y consultar a los organismos provinciales y nacionales ante cualquier duda sobre el estado de los caminos antes de emprender un viaje.