Vialidad Nacional informó este domingo 20 de septiembre que todas las rutas nacionales de San Juan se encuentran transitables con precaución. El reporte fue difundido a las 7 y alcanza a la totalidad de la red vial nacional dentro de la provincia.

Según precisó el organismo, personal y equipos se encuentran desplegados en distintos puntos realizando tareas de mantenimiento e inspección de las rutas, con el objetivo de controlar su estado y garantizar condiciones adecuadas para la circulación.

Desde Vialidad recomendaron a los conductores transitar con precaución y mantenerse atentos a las condiciones de cada sector, especialmente en aquellos tramos donde puedan encontrarse cuadrillas trabajando sobre la calzada o sus inmediaciones.

El operativo continuará durante la jornada con recorridos y controles sobre la red vial nacional de San Juan. Ante cualquier cambio en las condiciones de transitabilidad, el organismo emitirá nuevas actualizaciones.