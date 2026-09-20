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Rutas nacionales en San Juan: todas están transitables con precaución
POR REDACCIÓN
Vialidad Nacional informó este domingo 20 de septiembre que todas las rutas nacionales de San Juan se encuentran transitables con precaución. El reporte fue difundido a las 7 y alcanza a la totalidad de la red vial nacional dentro de la provincia.
Según precisó el organismo, personal y equipos se encuentran desplegados en distintos puntos realizando tareas de mantenimiento e inspección de las rutas, con el objetivo de controlar su estado y garantizar condiciones adecuadas para la circulación.
Desde Vialidad recomendaron a los conductores transitar con precaución y mantenerse atentos a las condiciones de cada sector, especialmente en aquellos tramos donde puedan encontrarse cuadrillas trabajando sobre la calzada o sus inmediaciones.
El operativo continuará durante la jornada con recorridos y controles sobre la red vial nacional de San Juan. Ante cualquier cambio en las condiciones de transitabilidad, el organismo emitirá nuevas actualizaciones.