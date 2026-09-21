Una escena insólita se vivió en la Nascar Cup Series durante la carrera en Bristol, Estados Unidos. Ryan Blaney y Carson Hocevar chocaron en las últimas vueltas y, apenas terminó la competencia, llevaron la disputa a la calle de boxes, donde terminaron intercambiando golpes.

El incidente comenzó cuando Blaney había superado a Hocevar para quedarse con el segundo puesto. El piloto del Chevrolet N° 77 intentó recuperar la posición y hubo contacto entre ambos autos. Blaney terminó contra el muro y quedó fuera de competencia cuando todavía faltaban 43 vueltas para el final. Hocevar pudo continuar y terminó tercero, mientras que Joey Logano ganó la carrera.

El enfrentamiento continuó en boxes

La tensión no terminó con el accidente. Cuando Hocevar bajó de su auto, Blaney se acercó, lo tomó del traje y comenzó el enfrentamiento. El piloto de Spire Motorsports respondió con un golpe en el rostro de su rival y los dos continuaron forcejeando durante varios segundos.

Integrantes de los equipos y personal de seguridad tuvieron que intervenir para separarlos. Según Nascar, ninguno de los dos pilotos parecía haber sufrido lesiones por la pelea.

Hocevar explicó posteriormente que vio acercarse a Blaney y entendió que la situación no iba a limitarse a una conversación. El piloto reconoció que comprendía el enojo de su rival por las consecuencias que tuvo el accidente.

Qué pasó durante la carrera

Blaney había liderado 202 vueltas de la competencia y buscaba mantenerse en los primeros puestos cuando se produjo el contacto con Hocevar. El accidente lo dejó en el puesto 33 y tuvo consecuencias en su posición dentro del Chase por el campeonato.

Hocevar, en cambio, consiguió continuar y cruzó la línea de llegada en el tercer lugar, detrás del ganador Joey Logano. El resultado le permitió mantenerse en la pelea por el título junto con Blaney.

Una rivalidad que volvió a quedar expuesta

Después del choque, Blaney había señalado ante los periodistas que Hocevar continuó desplazándose hacia su auto y provocó el accidente. Incluso anticipó que podía haber consecuencias una vez terminada la competencia.

La pelea se convirtió rápidamente en una de las escenas más comentadas de la jornada en Bristol. Otros pilotos y miembros de los equipos se acercaron al lugar mientras el personal intentaba controlar la situación.

La carrera correspondió a la tercera competencia del Chase de la Nascar Cup Series 2026. El episodio entre Blaney y Hocevar agregó un nuevo capítulo a una disputa que ya había generado otros cruces dentro de la categoría.