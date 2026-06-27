A pocos días del encuentro entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, un escándalo sacude al seleccionado africano. Ryan Mendes, capitán e histórico referente del equipo, está siendo investigado por la Policía de Nueva Zelanda luego de que una mujer brasileña lo denunciara por una presunta violación ocurrida durante la última fecha FIFA disputada en marzo.

La denuncia fue presentada el 10 de abril y, según publicó el portal brasileño Globo Esporte, está acompañada por fotografías de lesiones y un informe médico que documenta hematomas y otras heridas sufridas por la denunciante. La mujer trabajaba como intérprete del plantel caboverdiano, contratada por la Federación Neozelandesa de Fútbol durante la gira que la selección realizó en ese país.

De acuerdo con el testimonio incorporado a la causa, el episodio habría ocurrido el 27 de marzo en el hotel donde se hospedaba el seleccionado en Auckland, luego del partido amistoso que Cabo Verde disputó frente a Chile.

La denunciante aseguró que fue invitada a una habitación creyendo que debía cumplir funciones como intérprete. Sin embargo, al advertir que se trataba de un encuentro social decidió regresar a su habitación. Siempre según su relato, minutos después Ryan Mendes golpeó la puerta de su cuarto y, una vez que ella abrió, la agredió físicamente y abusó sexualmente de ella.

Como parte de la investigación, la Policía recibió un informe médico que describe hematomas en el cuello, los senos, los labios, las piernas y los glúteos, además de lesiones genitales compatibles con el relato de la víctima. También forman parte del expediente las fotografías tomadas durante el examen forense y registros de las cámaras de seguridad del hotel donde ocurrieron los hechos.

La mujer manifestó además que, tras realizar la denuncia, no recibió asistencia de la Federación Caboverdiana de Fútbol. También afirmó haber enviado la documentación del caso a la FIFA y a la Federación Neozelandesa de Fútbol solicitando que el jugador fuera excluido del Mundial, aunque, según indicó, no obtuvo respuesta.

La Policía de Nueva Zelanda confirmó que la investigación continúa abierta, aunque aclaró que, por cuestiones de privacidad, no divulgará detalles sobre las personas involucradas. El proceso contempla el análisis de todas las pruebas médicas, audiovisuales y testimoniales, y podría extenderse durante aproximadamente seis meses antes de que las autoridades determinen si existen elementos suficientes para presentar cargos formales ante la Justicia.

La legislación neozelandesa prevé penas de hasta 20 años de prisión para los delitos de violencia sexual. En caso de que la investigación avance y se emita una orden de detención, Nueva Zelanda podría solicitar la extradición del futbolista o requerir la emisión de una notificación internacional a través de Interpol. No obstante, actualmente no existe un tratado de extradición entre Nueva Zelanda y Cabo Verde.

Ryan Mendes, de 36 años, milita en el Igdir FK de la Segunda División de Turquía y es el capitán histórico de la selección caboverdiana, que disputa por primera vez una Copa del Mundo. El delantero fue titular en los tres partidos de la fase de grupos y, por el momento, continúa formando parte del plantel que el próximo viernes enfrentará a la Selección argentina en Miami por un lugar en los octavos de final.