Elena Rybakina destronó a Aryna Sabalenka y se consagró campeona del US Open 2026. La kazaja, segunda del ranking WTA, venció a la bielorrusa por 6-4, 5-7 y 6-2 después de 2 horas y 21 minutos de partido.

El encuentro fue el decimoséptimo enfrentamiento entre ambas tenistas y tuvo momentos de máxima tensión. Sabalenka reaccionó después de perder el primer set, pero Rybakina volvió a imponerse en el tercero.

El partido que definió el título

Rybakina aprovechó una doble falta de Sabalenka para tomar distancia en el comienzo del partido. La campeona defensora acumuló errores y la kazaja consiguió quedarse con el primer set.

En el segundo parcial, la número uno del mundo redujo sus fallos y presionó desde la devolución. Después de 101 minutos de acción consiguió el quiebre que le permitió llevar el partido al tercer set.

En el momento decisivo volvieron a aparecer los errores de Sabalenka con su saque. Rybakina tomó ventaja y terminó cerrando el partido por 6-4, 5-7 y 6-2.

Un nuevo número uno

El título en Nueva York tendrá una consecuencia directa en el ranking. Desde el próximo lunes, Rybakina será la nueva número uno del mundo y se convertirá en la trigésima tenista en ocupar la cima de la clasificación WTA.

Además, la kazaja alcanzó los tres Grand Slam en su carrera: Wimbledon 2022, Australian Open 2026 y US Open 2026. A sus 27 años, tendrá desde la próxima temporada la posibilidad de buscar el Career Grand Slam.