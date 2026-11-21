San Juan inició este sábado 21 de noviembre bajo alerta amarilla por viento Zonda en el sector oeste, un fenómeno que se sentirá con mayor intensidad durante la tarde y llevará la temperatura por encima de los 33°.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada partió con una mínima estimada de 16° y tendrá un marcado ascenso térmico acompañado por condiciones secas.

De acuerdo con el parte oficial del organismo, "el área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 20 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas". El impacto previsto alcanza principalmente a los departamentos de Pocito, Rivadavia, Ullum, Sarmiento y Calingasta, donde se esperan las ráfagas más fuertes en horas de la tarde.

Hacia el cierre de la jornada, el pronóstico también marca un cambio en las condiciones del tiempo, con probabilidades de hasta un 40% de precipitaciones para la noche del sábado en la provincia.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundido por medios locales marca un leve alivio térmico el domingo tras el paso del Zonda y condiciones estables para el cierre del fin de semana largo:

Para este domingo 22 de noviembre, se espera una jornada más moderada, con una mínima estimada entre 14°C y 18°C y una máxima de 29°C, cielo parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de lluvias.

Finalmente, para el lunes 23 de noviembre (feriado) volverá a ascender levemente la temperatura, con una mínima de entre 15°C y 17°C y una máxima prevista de 30°C a 31°C, cielo parcialmente nublado durante todo el día y sin precipitaciones importantes.

El viento soplará del sector sur por la mañana a velocidades de entre 13 y 22 km/h, rotando hacia el este por la tarde y la noche con intensidades de 7 a 12 km/h.