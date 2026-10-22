La final de la Copa Sudamericana 2026 ya tiene a sus dos protagonistas confirmados: Boca Juniors y Atlético Mineiro. Tras conseguir la clasificación este miércoles 21 de octubre, el entrenador del conjunto brasileño, Eduardo Domínguez, se refirió al enfrentamiento contra el Xeneize y reconoció la importancia del rival, aunque advirtió que todavía falta un mes para disputar el encuentro decisivo.

El equipo brasileño consiguió su boleto a la final pese a caer por 2-0 frente a Montevideo City Torque en el estadio Centenario de Uruguay. La victoria por 3-0 obtenida en el partido de ida le permitió imponerse por 3-2 en el resultado global y asegurar su presencia en Barranquilla, Colombia, donde se definirá el campeón el próximo 21 de noviembre.

Después del encuentro, Domínguez habló en conferencia de prensa y destacó el nivel de Boca, que llega a la definición tras eliminar a Vasco da Gama en el Maracaná.

"Sabemos el poderío que tiene Boca en mi país y también dentro del continente", expresó el entrenador argentino, quien reconoció la jerarquía del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Sin embargo, el técnico evitó profundizar en el análisis del enfrentamiento y sostuvo que todavía tienen compromisos importantes antes de la final.

La advertencia de Eduardo Domínguez antes de enfrentar a Boca

El entrenador de Atlético Mineiro remarcó que su equipo deberá mantener la concentración en los próximos partidos y no anticiparse al compromiso continental.

"En la final tenemos que jugar el 21 de noviembre, no antes. Sino estaríamos cometiendo un error que no queremos tener", señaló Domínguez, quien se mostró satisfecho por la clasificación y destacó el estado anímico de sus dirigidos.

El conjunto brasileño deberá afrontar una agenda exigente durante las próximas semanas, con compromisos por el Brasileirao y la Copa de Brasil.

En ese sentido, Domínguez explicó que el próximo objetivo será enfrentar a Flamengo por el campeonato local, mientras que también deberán preparar las semifinales de la Copa de Brasil.

El antecedente de Domínguez frente a Boca

El entrenador argentino conoce bien al Xeneize, al que ya eliminó en dos instancias decisivas durante su etapa al frente de Estudiantes de La Plata.

El primer antecedente se produjo en las semifinales de la Copa Argentina 2023, cuando el Pincha dejó afuera a Boca. La historia volvió a repetirse en 2024, en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional, certamen que posteriormente conquistó el conjunto platense.

Además, esta será la segunda final de Copa Sudamericana para Domínguez como entrenador. En 2015 condujo a Huracán hasta la definición del torneo, aunque perdió por penales frente a Independiente Santa Fe de Colombia.

Once años después, tendrá una nueva oportunidad de conquistar el título continental, esta vez al frente de Atlético Mineiro y frente a Boca, que buscará sumar su tercera Copa Sudamericana.

La gran final se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, en un único partido que definirá al campeón del certamen.