“Sabíamos que iba a explotar, pero no creíamos cuánto”: “La cena de los tontos” llega a San Juan

Después de dos años en cartel y con más de 260.000 espectadores, La cena de los tontos continúa su recorrido por distintas ciudades del país y llegará a San Juan con una propuesta que, según su elenco, se mantiene en permanente revisión. La obra se presentará en la Sala Principal del Teatro Sarmiento, ubicado en avenida Alem Norte 34, Capital.

La comedia se convirtió en uno de los espectáculos teatrales con mayor convocatoria de los últimos años y sorprendió incluso a sus propios protagonistas. “Desde el momento cero sabíamos que esta comedia iba a explotar, pero no creíamos cuánto y nos sorprendió a todos”, expresó Laura Fernández a DIARIO HUARPE.

El éxito, sin embargo, no llevó al grupo a considerar que la obra está terminada. Por el contrario, después de cada función realizan una instancia de revisión para detectar aquellos aspectos que pueden ser modificados o mejorados. La dinámica incluye ajustes en los tiempos, recursos y situaciones humorísticas.

“Termina la función y hacemos una reunión y nos ponemos a trabajar en las cosas que creemos que se pueden seguir ajustando”, explicó la actriz, quien remarcó que el humor también cambia con el paso del tiempo.

En ese sentido, señaló que algunos recursos que tenían una determinada respuesta del público un año atrás pueden perder efectividad y ser reemplazados por otros. El objetivo es mantener una obra dinámica aun después de cientos de funciones.

“Estamos como todo el tiempo encima de la obra y de mejorarla y mejorarla constantemente”, sostuvo. Esa búsqueda también permite que quienes regresan al teatro encuentren una versión con modificaciones respecto de la que vieron anteriormente.

Una gira que acerca el teatro al público

La llegada a San Juan forma parte de una gira que el elenco describe como una experiencia especialmente significativa. Además de llevar la obra a distintas provincias, el recorrido permite establecer un contacto directo con públicos que no necesariamente tienen la posibilidad de viajar a Buenos Aires para asistir a determinados espectáculos.

“A mí me encanta que nosotros podamos visitar cada uno de los puntos del país y que no sean siempre los del interior los que tengan que viajar a Buenos Aires a ver las obras”, señaló.

La actriz también destacó otros aspectos de la experiencia de recorrer el país: conocer distintas ciudades, conversar con sus habitantes y acercarse a sus costumbres y gastronomía. Pero, según explicó, uno de los momentos más importantes ocurre al finalizar cada función.

El elenco contó que es frecuente que los espectadores se acerquen para agradecerles por haber llegado hasta sus ciudades. Para los artistas, en cambio, el agradecimiento es hacia quienes compraron una entrada, asistieron y luego recomendaron la obra.

En ese punto, destacó el peso del boca en boca como uno de los factores fundamentales para sostener el éxito de una producción teatral. “Por más que tengas todo el marketing del mundo, si después la gente va a ver la obra y no le gusta, no la va a recomendar”, afirmó.

La recomendación entre espectadores genera así un circuito que permite que nuevos públicos se acerquen a la propuesta y contribuye a explicar la continuidad de la comedia.

El mensaje para el público sanjuanino

De cara a la presentación en San Juan, la integrante del elenco agradeció la recepción y manifestó su expectativa por conocer la provincia. También mencionó su interés por acercarse a la ciudad y conocer algunos de sus atractivos durante el tiempo disponible antes de la función.

El principal pedido al público es que se acerque al teatro para compartir una experiencia presencial. “Vengan al teatro a vivir la experiencia que propone La cena de los tontos, que vengan a divertirse, vengan a reírse”, expresó. Además, vinculó la experiencia teatral con el contacto presencial en un contexto atravesado por la virtualidad y las nuevas tecnologías. “Verlos en persona es algo que la inteligencia artificial no puede reemplazar”, sostuvo.

La obra se presentará en la Sala Principal del Teatro Sarmiento, con localidades en distintos sectores.

Dato

Las entradas tienen valores de $65.000 para Platea Baja, filas 1 a 15; $62.000 para Platea Baja, filas 16 a 20; y $60.000 para Pullman y Gradas. El acceso al Pullman se realiza mediante escaleras.