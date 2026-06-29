Sable Resources identificó una anomalía de cargabilidad y conductividad de al menos 2,6 kilómetros de extensión en el proyecto Zorro, ubicado en San Juan, tras un relevamiento geofísico de 17,8 kilómetros mediante Polarización Inducida (IP). El hallazgo se considera uno de los principales objetivos para la próxima campaña de perforación. El estudio se distribuyó en cuatro líneas orientadas de este a oeste sobre la principal anomalía magnética del proyecto y las zonas conocidas como Zorro Copper, Zorro North y Zorro Breccia. Los resultados permitieron delinear una anomalía continua ubicada sobre el margen oriental del cuerpo magnético principal, donde los valores de cargabilidad superaron de manera consistente los 50 mV/V a lo largo de todo el corredor identificado.

La anomalía presenta una geometría subvertical, con continuidad hacia profundidades superiores a 800 metros, lo que podría indicar la presencia de intrusivos mineralizados o sistemas de brechas en profundidad. Además, la anomalía permanece abierta hacia el sur, en dirección a la propiedad El Acero, recientemente incorporada por Sable, y hacia el sistema polimetálico Chinchillones, que forma parte del proyecto Chita Valley, desarrollado por Minsud y South32.

La porción sur de la anomalía coincide espacialmente con el objetivo Zorro Breccia, mientras que en los sectores Zorro North y Zorro Copper el relevamiento confirmó anomalías superficiales de cargabilidad y conductividad asociadas a mineralización de sulfuros ya conocida.

Un sistema magmático-hidrotermal de mayor escala

Según la compañía, la relación entre estas anomalías, las brechas aflorantes, los cuerpos intrusivos y los resultados geoquímicos obtenidos hasta el momento refuerza la hipótesis de un sistema magmático-hidrotermal de mayor escala en el distrito.

Con estos resultados, Sable avanzará con su primer programa de perforación en Zorro, previsto para mediados de julio, con el objetivo de comprobar la continuidad de la mineralización en profundidad y evaluar el potencial del sistema identificado mediante los estudios geofísicos.

El proyecto Zorro abarca actualmente unas 8.460 hectáreas en la Cordillera Frontal de San Juan y fue consolidado recientemente mediante acuerdos de opción y la incorporación de nuevas propiedades.

El área se ubica inmediatamente al norte del proyecto Chita Valley, donde Minsud y South32 han definido recursos de cobre, oro, plata, molibdeno y zinc, y a unos 21 kilómetros del proyecto Don Julio, también perteneciente a Sable. La compañía considera que el distrito posee un elevado potencial para el descubrimiento de nuevos sistemas de cobre y metales preciosos vinculados a intrusivos.