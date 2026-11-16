Sabrina Carballo contó el trastorno mental que sufre desde hace años

Sabrina Carballo sorprendió a todos los espectadores durante su reciente participación en el programa televisivo Almorzando con Juana que se emite por El Trece al brindar una íntima confesión sobre su estado de salud actual. La famosa artista habló sin ningún tipo de filtros acerca del trastorno obsesivo compulsivo que padece desde hace tiempo y explicó detalladamente de qué manera esta compleja situación condiciona sus actividades cotidianas además de influir de forma directa en todo lo vinculado con la rigurosa limpieza y la rigurosa higiene de su hogar.

Durante su amena charla en el estudio de televisión, la protagonista contó que experimenta una preocupación constante vinculada con la suciedad ambiental y que esa intensa sensación la obliga a establecer reglas estrictas en distintos ámbitos privados. Una de las dinámicas que más atención acaparó del público tiene relación directa con sus viajes turísticos cuando se hospeda en hoteles dado que jamás apoya la valija directamente sobre el suelo del lugar sino que prefiere ubicarla arriba de la cama a pesar de que esa particular decisión signifique resignar de manera notable el espacio disponible para dormir con comodidad.

Sabrina Carballo explicó además ante las cámaras que muchas de estas conductas rigurosas se potenciaron de manera significativa durante la pandemia de coronavirus y reconoció que a pesar de que aquella crisis sanitaria finalizó hace tiempo, tales costumbres continúan presentes en su rutina. "A mí nunca se me fue, a mí continuó", expresó la intérprete al referirse a los cuidados sanitarios que sostiene como el uso constante de alcohol en la entrada de su casa y la extrema atención hacia cualquier objeto externo.

Otro de los temas que generó sorpresa en el estudio fue la forma en que intenta equilibrar esta exigencia durante la crianza de su hija pequeña. La actriz detalló que disfruta plenamente cuando la niña asiste al jardín de infantes, juega con total libertad y se ensucia sin restricciones, algo que en su propio domicilio posee límites muy marcados. "Me encanta que vaya al jardín porque hace todo lo que no hace en casa", señaló al contrastar sus propias exigencias obsesivas con el deseo de que su pequeña hija disfrute libremente de su infancia.

Entre las revelaciones más llamativas de la entrevista, Sabrina Carballo confesó que decidió no tener ningún tipo de muebles tapizados en tela debido a la firme sensación de que acumulan suciedad y reveló además una particular fascinación por recorrer las góndolas de productos de limpieza cuando asiste al supermercado. Sin embargo, la invitada aclaró con sinceridad que detrás de estas llamativas costumbres cotidianas se esconde una problemática profunda que le genera malestar y que requiere de un esfuerzo constante para poder manejarla dentro de su entorno familiar.

La artista también remarcó que posee normas sumamente inflexibles en relación con su propia cama, considerada uno de los sectores más delicados de su propiedad donde necesita preservar rigurosas condiciones de higiene personal. Todo elemento que ingrese a ese espacio debe cumplir estrictamente con sus parámetros de limpieza, reflejando así cómo el trastorno obsesivo compulsivo interfiere tanto en sus hábitos individuales como en la organización logística de su casa.

No es la primera ocasión en que Sabrina Carballo decide hablar públicamente sobre este delicado diagnóstico médico ante las cámaras de televisión nacional. En el año 2022, durante su paso por el programa PH: Podemos Hablar, la famosa ya había revelado que su trastorno estaba estrechamente vinculado con la limpieza extrema y que experimentaba serias dificultades para caminar descalza sobre el césped o ingresar al mar sin calzado, evidenciando que estas complejas situaciones de convivencia representan verdaderos desafíos cotidianos en su vida.