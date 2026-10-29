Sabrina Rojas contó cómo encontró a Luciano Castro con otra mujer

Sabrina Rojas compartió una historia inédita sobre su pasado junto a Luciano Castro y Flor Vigna durante una entrevista en el programa All Access de DGO. La conductora explicó que después de separarse del actor mantuvieron una organización particular para cuidar a sus hijos: “Él venía con Flor y se quedaban a dormir en mi cama, en mi casa de toda la vida”.

La dinámica familiar incluía visitas frecuentes y noches compartidas en la vivienda donde la modelo residía junto a los chicos. Ella misma recordó que la persona encargada del mantenimiento del hogar encontraba prendas ajenas y preguntaba por su procedencia: “La que limpiaba me decía: ‘¿Y este corpiño de quién es?’, pero yo le decía que era de Flor”.

Lejos de mostrarse molesta por aquella situación, la actriz destacó el acuerdo práctico que habían construido para priorizar el bienestar de los menores. Luciano Castro podía visitar a sus hijos y alojarse allí junto a su entonces novia sin generar conflictos dentro del hogar que habían compartido durante años.

El buen trato inicial entre Sabrina Rojas y Flor Vigna incluyó meriendas compartidas y festejos de fin de año bajo el mismo techo. “Ella venía a casa y merendábamos juntos. Una Navidad fui, me quedé a dormir, ella se quedó en un cuarto con Luciano y yo con mis hijos en otro. Al principio éramos muy buena onda”, relató la conductora.

Sin embargo, el tiempo trajo diferencias que transformaron aquel vínculo cercano. “Al principio había muy buena relación, pasaron unas cositas y quedamos media media. Después tuvimos una charla larga”, reconoció Rojas. Además, elogió a la artista señalando que “Flor tiene un talento con su cuerpo muy zarpado, es muy atlética”, destacando su formación en danza.