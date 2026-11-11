Sabrina Rojas contó por qué su hijo Fausto estuvo internado de forma grave

Días atrás la conductora Sabrina Rojas encendió las alarmas en el programa Pasó en América al ausentarse de su puesto habitual en el canal América TV. Ante las numerosas consultas de sus seguidores en las redes sociales, la famosa decidió explicar los motivos de su ausencia y relató que su hijo Fausto debió ser internado debido a un cuadro de asma que lo mantuvo tres días bajo estricta observación médica.

La reconocida modelo utilizó sus historias de Instagram para compartir una imagen tomada desde la clínica donde se la observa descansando en un sillón junto al menor de once años, fruto de su pasada relación con Luciano Castro. En este contexto, la mediática se sinceró con su comunidad y comentó sobre el difícil momento vivido en el centro de salud durante las jornadas de internación del niño.

La famosa detalló textualmente "Me preguntaron mucho porque no estuve en mi programa. Fausto estuvo tres días internado (por asma)". Además agregó "Por supuesto no me moví de su lado, pero hoy le dieron el alta y ya todo volvió a la normalidad". De esta manera, la conductora buscó llevar tranquilidad a todos los fanáticos que se mostraban sumamente preocupados por el estado de salud de su pequeño hijo.

Durante el transcurso de la internación, la conductora evitó hacer declaraciones respecto a si su expareja Luciano Castro se hizo presente en el hospital para colaborar en el cuidado del niño. Finalmente, con el alta médica ya concedida, Sabrina Rojas confirmó el regreso a su hogar y dejó atrás el difícil episodio de salud vivido junto a Fausto.