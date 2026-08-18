Sabrina Rojas interactuó con sus seguidores en Instagram para profundizar sobre su presente personal luego de confirmar la separación de José Chatruc. Durante la actividad, la actriz enfrentó preguntas directas sobre su relación con Luciano Castro, el padre de sus hijos. Al ser consultada sobre una posible reconciliación, ella descartó la idea de forma tajante al expresar que "¿Eh? No, ni él conmigo. Nos queremos pero lejos jajaja" para marcar distancia del pasado.

A pesar del reciente quiebre sentimental con el exfutbolista, sobre el cual admitió que "Todavía lo amo" en declaraciones recientes, Rojas se mostró predispuesta a transcurrir los próximos tiempos con una mirada positiva. Respecto a la posibilidad de conocer a alguien nuevo pronto, la conductora manifestó que "La vida es corta, hay que disfrutarla. Estoy para que me haga sentir bien. Veremos qué me deparan estos meses" sin establecer plazos determinados.

Finalmente, la artista compartió una visión introspectiva sobre cómo planea manejarse en el futuro cercano. Sabrina enfatizó que "No me pongo ni meta de tener pareja, ni estar sola. Vivo las situaciones mientras duran lindas. NO PROYECTO, SOLO VIVO" para resumir su filosofía actual. De esta forma, dejó en claro que prioriza el bienestar del momento presente por sobre cualquier plan estructurado en su vida amorosa.