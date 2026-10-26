Sabrina Rojas desmintió rumores con Mastantuono: “Me muero de vergüenza”

Sabrina Rojas volvió a referirse a los rumores que la vincularon sentimentalmente con Franco Mastantuono, el futbolista argentino de 19 años que juega en Italia. La presentadora rompió el silencio tras las especulaciones sobre los mensajes insistentes que recibe en sus redes sociales.

La conductora explicó que suele mezclar datos reales con elementos ficticios para proteger la identidad de las personas que le escriben. En esta ocasión, la jugada le salió mal y generó un enorme revuelo en los medios de comunicación.

“Me agarró mucho pudor verme en los portales con una persona que ni conozco”, expresó Sabrina Rojas sobre la vinculación mediática. La actriz manifestó su preocupación por si el deportista tiene pareja y el malentendido le causa problemas personales.

Además, Sabrina Rojas ratificó que no mantiene intenciones de iniciar una relación amorosa en este momento de su vida. La animadora concluyó que se encuentra sola, agotada por la carga de trabajo y priorizando su bienestar.