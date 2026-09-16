Sabrina Rojas lanzó una picante confesión sobre el amor: “Extraño que..."

Las plataformas digitales volvieron a convertirse en el escenario de una llamativa revelación personal por parte de Sabrina Rojas. La conductora de Pasó en América publicó una fotografía tomada desde su vehículo acompañada por una frase que no tardó en generar repercusiones sobre su actualidad afectiva.

En la imagen escribió la frase “no sé si extraño estar en pareja, pero sí extraño que me guste alguien”, acompañando la publicación con la canción Extraño, del grupo Miranda!.

La última pareja de la presentadora fue José Chatruc y durante los últimos días ha utilizado sus perfiles digitales para profundizar en su visión sobre las relaciones humanas.

En ese sentido, la figura televisiva dedicó un espacio para analizar el comportamiento masculino y las dinámicas afectivas actuales, señalando que “todos tenemos una letra chica, no existe el hombre perfecto, como tampoco existe la mujer perfecta”.

En sus intervenciones anteriores en la red social Instagram, Rojas ahondó en las exigencias que implica sostener un vínculo afectivo en la cotidianeidad. Al respecto, sostuvo que “estar en pareja también es un constante negociar, ceder, entender, sin pretender cambiar la esencia del otro”.

Con sus recientes manifestaciones, la conductora dejó en evidencia que, si bien no busca una relación formal inmediata, mantiene el deseo de volver a experimentar la atracción por otra persona.