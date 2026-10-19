Sabrina Rojas pasó por el quirófano: "Estoy un poco dolorida"

Sabrina Rojas habló abiertamente sobre su salud en la emisión de SQP tras ser intervenida quirúrgicamente en los últimos días. La modelo y conductora de televisión reapareció en la pantalla chicas para dar precisiones de su estado tras las inquietudes del público. Su ausencia en el tradicional inicio del programa detrás del decorado generó diversas especulaciones entre los televidentes que no pasaron desapercibidas.

Durante la transmisión del ciclo de espectáculos, la presentadora explicó con su estilo directo el motivo de su movilidad reducida ante las cámaras. "Quiero aclararlo porque me tienen las pelotas llenas. Todos me preguntan por qué no salgo de atrás cuando arrancamos el programa y me dicen: ´¿Yanina no la deja? ¿Yanina no quiere? ¿Yanina no quiere que salga de atrás?´", arrancó su explicación la ex de Luciano Castro frente al público del canal palermitano.

La actual conductora de Pasó en América junto a Augusto Tartu Tartúfoli aprovechó la oportunidad para brindar mayores detalles del motivo médico. "Porque siempre cuando arrancamos, Yanina sale de atrás y cuando la reemplazo yo también. Pero no puedo porque me operé: me operé las tetas y me hice la pancita, cosa que más adelante les contaré mejor. Entonces no me puedo mover mucho", confirmó la artista para despejar cualquier tipo de dudas.

A raíz de esta recuperación que atraviesa por estos días, la reemplazante de Yanina Latorre debió solicitar adaptaciones específicas al equipo de producción. "Un pedido mío fue arrancar de adelante porque no tengo la velocidad para hacerlo. Estoy medicada, con analgésicos y un poquito dolorida", cerró la conductora sobre el proceso que enfrenta actualmente tras pasar por el quirófano para realizarse los retoque estéticos.