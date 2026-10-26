Sabrina Rojas reveló cómo es su relación con Luciano Castro tras su pelea

Sabrina Rojas y Luciano Castro volvieron a quedar en el centro de la escena periodística tras las recientes declaraciones de la conductora. Después de atravesar un largo período marcado por los conflictos públicos y las tensiones mediáticas, la expareja logró construir una convivencia mucho más pacífica por el bienestar de la familia que tienen en común.

Sabrina Rojas aprovechó su paso por el programa Infama para aclarar cómo se encuentra su corazón en esta etapa de soltería y definir la relación actual con Luciano Castro. La presentadora remarcó que se siente cómoda sin pareja, aunque admitió extrañar el sentimiento de enamorarse, desmintiendo además rumores sobre un supuesto intento de conquista por parte de un joven deportista.

"Estoy en un momento hermoso con Luciano", aseguró Sabrina Rojas al referirse al vínculo constructivo que mantiene hoy con el padre de sus hijos. Sin embargo, la conductora quiso evitar cualquier malentendido sobre un posible regreso sentimental y aclaró rápidamente: "Es hermoso como papás de nuestros hijos, con Luciano tenemos idas y vueltas".

Sabrina Rojas también detalló cómo gestionan cotidianamente las dinámicas familiares junto a Luciano Castro para mantener la armonía conseguida. "Hay veces que coincidimos y otras que no, pero podemos resolver en una charla o no nos aguantamos y no nos podemos ni escuchar. En este momento, podemos pasar algún que otro día en familia y demás", explicó la conductora sobre esta etapa.

Sabrina Rojas dejó abierta la puerta a compartir las próximas fiestas de fin de año con Luciano Castro y los hijos que comparten. Además, aunque prefirió mantener la reserva sobre la salud personal del actor, insinuó que este buen clima se relaciona directamente con la evolución positiva y el estado general en el que se encuentra su expareja en la actualidad.

"Él está muy bien y a mi me pone muy contenta. Siempre dije, no hay cosa que me convenga más que a él le vaya bien porque es el padre de mis hijos y no hay nada mejor que tengan un papá feliz, estable, económicamente tranquilo", concluyó Sabrina Rojas sobre la estabilidad laboral, emocional y financiera que beneficia el entorno de Luciano Castro.