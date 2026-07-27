Sabrina Rojas reveló las maldades que le hizo Luciano Castro y estalló todo

Durante la emisión del ciclo Pasó en América se debatió el reciente lanzamiento de la plataforma de cursos de Wanda Nara. En ese contexto, Sabrina Rojas manifestó su opinión sobre la propuesta de la mediática de compartir herramientas para el éxito.

Al observar la iniciativa, la conductora afirmó "Wanda Nara es brillante. ¿Cómo no se me ocurrió a mí?". La situación escaló cuando se conocieron los detalles económicos de la propuesta educativa. Al enterarse de que el acceso a los contenidos tiene un valor de 100.000 pesos por única vez, la actriz planteó su propia alternativa temática.

Al respecto, aseguró "¿El curso sale 100.000 pesos por una única vez? A mí se me está ocurriendo un curso que es brillante: 'Cómo superar los cuernos'. Lo voy a hacer". La conversación avanzó hacia la competencia de precios en el mercado de las capacitaciones virtuales.

Rojas bromeó sobre sus posibles honorarios y comentó "Voy a sacar el mío propio y empiezo a cobrarlo 67 dólares. Yo con 20 dólares ya estoy bien". Finalmente, la conductora delineó el programa de estudios que ofrecería a sus seguidores, señalando que "El primer módulo sería 'Cómo descubrirlo' y 'Autoestima'".