Sabrina Rojas reveló que su tipo de hombre va "desde los 18 hasta los 60"

Durante su paso por PH Podemos Hablar, Sabrina Rojas se refirió a su presente sentimental y la libertad con la que vive la soltería tras haber encadenado relaciones formales desde los 15 años. La conductora reconoció que actualmente se siente liberada de los prejuicios y la mirada del resto, lo que le permite encarar sus vínculos con mayor soltura.

Sobre las propuestas románticas que recibe a diario, contó que los mensajes le llegan tanto en boliches como mediante redes sociales. "Me encaran el de 18 y el de 60 años", reveló acerca de la amplitud de edades de sus pretendientes. Sin embargo, aclaró que prefiere evitar a los hombres muy jóvenes: "A mí me gustan de mi edad. Me gusta el hombre vivido; no me gusta el pendejo". Además fijó su límite de edad preferido de 30 años en adelante.

Al momento de repasar su historial afectivo, la modelo descartó la posibilidad de retomar un vínculo con casi todas sus exparejas, aunque hizo una sola excepción con el exfutbolista José Chatruc, con quien salió durante 5 meses. "Para mí, un exnovio tiene que ser alguien con quien estuviste un año o más. Pero si tuviese que volver con alguno, con José es con el único que podría decir hoy: 'Retomemos'", manifestó.

Finalmente, analizó los motivos por los cuales esa relación no prosperó en su momento. "No faltó pasión en la cama, sino en la cotidianidad. Somos adultos, hay trabajos, hijos y cosas que desbordan", concluyó la actriz sobre las razones del distanciamiento.