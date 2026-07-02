Sabrina Rojas reveló quién fue la famosa que la "conectó" con su nuevo novio

Sabrina Rojas, quien actualmente conduce Pasó en América junto a Tartu en el horario nocturno de la televisión, atraviesa una etapa de gran felicidad en su relación con José Chatruc. A sus 46 años, la actriz compartió detalles inéditos sobre cómo se gestó este vínculo, destacando que el encuentro se dio de forma fortuita mientras se sentía realizada de manera individual.

Sobre la llegada del periodista deportivo a su vida, la conductora expresó que "Llegó inesperadamente porque llegó en un momento muy pleno de mi vida, en el que me sentía muy bien, muy completa y no necesitaba nada de nadie. No llegó a mi vida en un momento en el que estaba deseando el amor o un compañero. Por eso me parece que es mucho más válido cómo me enamoró, por decirlo así".

Para Rojas, el contexto fue determinante, ya que sostuvo que "Porque es distinto que te enamoren en un momento en el que vos te sentís un poco sola, con necesidad de un mimo y de un compañero, a que cuando estás plena y pasándola bomba. Me agarró en uno de los mejores años de mi vida como mujer y fue inesperado, pero lindo. Dure lo que tenga que durar, porque yo ya me pongo pesimista".

Al profundizar sobre su mirada actual de las relaciones, aclaró que no se trata de falta de confianza sino de una postura realista. "No, no es que no me tengo fe sino que estoy bastante pesimista y ya no proyecto a largo plazo nada. Dure lo que tenga que durar, ya sea un par de meses más o 10 años, quiero que sea muy a conciencia y que siempre sea porque la pasamos bien".

En cuanto a las virtudes que encontró en su pareja, señaló que "El es un hombre muy a mi medida: es un tipo muy íntegro y satisfecho, y eso es algo que me doy cuenta con él. Es muy espectacular salir con una persona que está satisfecha con su vida. El está bien y satisfecho. Nadie es perfecto, no lo soy yo y no lo será él, pero tiene un montón de cosas buenísimas y está muy bien plantado en muchos aspectos de su vida: en lo laboral, como papá y en 1000 sentidos. Siento que está bueno compartir la vida con un hombre así, al margen de que me divierte un montón".

El nexo fundamental para que ambos coincidieran fue Laura Franco, conocida como Panam. Rojas relató que "Nos conocimos a través de Laura Franco, Panam, porque ambos somos amigos de ella y hemos coincidido en su cumpleaños, en cenas y salidas con ese grupete que tienen Laura, su marido y otros amigos. Ahí nos conocimos, compartimos varias cenas y yo ya lo miraba por su manera de decir, cómo pensaba, cómo me hacía reír, su masculinidad. Hay un montón de cosas que me hacían pensar: “Ah, ¿me está gustando Chatruc?”. Eso era lo que yo pensaba por dentro. Y él estaba medio en Narnia porque creo que nunca pensó que yo le podía dar bola, entonces estaba en Narnia. Fui yo la que empezó a dar señales. Y Pepe me miraba como diciendo: “¿A mí?”".

La iniciativa para avanzar en la relación fue asumida por la conductora de manera gradual. Recordando un evento previo al periodo vacacional, mencionó que "Sí, pero fue muy paulatino. Una de las últimas veces que nos cruzamos antes de que llegue el verano, fue en una fiesta a la que solemos ir todos, que es la de Tommy Muñoz, y yo ahí veía que él iba, venía, iba, venía y yo pensaba: “Ay, quiero que baile conmigo, quiero que esté acá, al lado mío”.

Ahí nos dimos un abrazo, nos hicimos un par de chistes y creo que ahí él entendió que le estaba tirando onda". Finalmente, el romance se concretó tras los viajes de verano de ambos. Rojas concluyó que "Después se vino el verano, él se fue a Punta del Este mucho tiempo, yo a Mar del Plata y la vida nos desencontró, pero ahí empezamos a charlar un poco más por Instagram y por WhatsApp. Hasta que en febrero volvimos a cenar y surgió el primer beso".