Sabrina Rojas se comparó con Nicole Neumann y habló de Luciano Castro

Tras haber compartido 11 años de convivencia, Sabrina Rojas y Luciano Castro se separaron a mediados de 2021 y sellaron su divorcio legal a inicios de 2025. El desgaste cotidiano y la disparidad de personalidades motivaron el fin del vinculo de la pareja, que tiene en comun a Esperanza, de 13 años, y Fausto, de 11.

En la actualidad, la modelo brindó detalles sobre como gestionan la crianza y explico que "Mis hijos no están mitad y mitad conmigo con el papá. No, no estamos mitad y mitad pero por supuesto que ven a su papá todas las semanas. Luciano los tiene dos o tres veces por semana. O sea, todas las semanas en algún momento duermen en lo de su papá dos noches seguro y a veces tres. Vivimos cerca y eso ayuda".

En cuanto al trato personal con el actor, quien se encuentra soltero luego de su ruptura con Griselda Siciliani, la conductora fue determinante sobre la armonia alcanzada. Rojas aseguro que "Está todo bien. Nosotros nunca dejamos de hablarnos y nunca entramos en una tipo Cubero y Nicole. Jamás dejamos de hablarnos, de tener diálogo y de vernos cuando entregamos a nuestros niños". El objetivo de ambos es priorizar el bienestar de los menores, manteniendo un canal de comunicacion directo y constante sin la intervencion de terceros o abogados.

Respecto a la fluctuacion de los estados de animo y la comunicacion diaria, Sabrina profundizo en la realidad de su presente familiar. Ella detallo que "Después tenemos épocas mejores y épocas peores pero nunca el no diálogo o que un abogado hable por nosotros. No nos pasó nunca y eso es lo más sano. A veces no tenemos ni ganas de vernos pero nos vemos y sonreímos por los chicos y otras veces pasamos un buen momento y genuinamente logramos reírnos de un chiste. Es una persona con la que hablo prácticamente todos los días de mi vida porque tenemos dos niños todavía muy niños, entonces todos los días hay algo por qué comunicarse. Ahora estamos en una etapa mejor y más tranquila".