Sabrina Rojas se puso celosa de su ex tras enterarse que tiene nueva novia

La reciente coincidencia de José Pepe Chatruc y Priscila Crivocapich en un exclusivo evento de La Rural generó fuertes rumores en el mundo del espectáculo, dado que el encuentro ocurrió a dos semanas de la ruptura del exfutbolista con la conductora Sabrina Rojas. Frente a esta situación, la animadora televisiva fue abordada durante una emisión del programa Desayuno Americano, donde se mostró firme ante las consultas de la prensa.

Al ser indagada sobre las versiones de un romance, Rojas fue categórica al expresar "No me vengan a preguntar cosas que no son mías, chicos, por favor" para marcar distancia del tema. Sin embargo, minutos después optó por brindar detalles sobre el estado actual de la relación con su expareja y la modelo. La conductora aclaró la cercanía que mantiene con los protagonistas del rumor y detalló "Me escribió Priscila, yo los adoro a los dos, sé que son muy amigos pero no tengo que hablar yo. Si fuese verdad me pondría muy contenta por ellos porque son dos hermosas personas" en referencia a la buena relación que existe entre todos.

Durante la misma charla, Rojas reveló la comunicación telefónica privada que mantuvo con la modelo tras la difusión de las fotos en el evento. Explicó que la propia Crivocapich se comunicó para desmentir el vínculo amoroso diciendo "están diciendo esto pero es mentira" ante la repercusión mediática. Ante este gesto, la conductora le transmitió tranquilidad asegurándole "no hace falta que me escribas, somos todos libres de hacer lo que tengamos ganas" y ratificando la autonomía de su ex.

Visiblemente cansada por el asedio periodístico respecto de la vida sentimental de su antigua pareja, Rojas lanzó una advertencia directa a los cronistas al señalar "No me vengan a preguntar cada vez que lo vean a Chatruc con una mina porque no les voy a contestar más" con el objetivo de dar por cerrado el tema. Asimismo, cuando se le cuestionó si consideraba apresurado el supuesto acercamiento amoroso debido al escaso tiempo transcurrido desde la separación, respondió con ironía "¿Muy pronto para qué? ¿Pero el hombre no puede charlar con gente? ¿No puede salir a bailar? ¿Te dijeron que están de novios?" defendiendo la libertad del exjugador.

Cabe recordar que la separación de la pareja se produjo de manera reciente, a pesar del afecto mutuo que la conductora había expresado públicamente al declarar "Todavía lo amo" tras confirmar el distanciamiento. Por su parte, Chatruc también se había manifestado sobre la ruptura argumentando "Las cosas no funcionaron como uno quería" para explicar el final de la relación de manera madura. Tras el quiebre, Rojas incluso llegó a comentar sobre las repercusiones de su nueva soltería y admitió con asombro la sorpresiva propuesta que le llegó, expresando "Me impresionó" en alusión a las reacciones de sus seguidores.