Durante su paso por el aeropuerto rumbo a la ciudad de Barranquilla, en Colombia, Sabrina Rojas protagonizó un momento inesperado junto a su expareja, el exfutbolista José Chatruc. La actriz viajaba para presenciar la final de la Copa Sudamericana disputada por Boca Juniors este sábado por la tarde, cuando fue abordada por un cronista del programa deportivo Pase Clave, emitido por la señal ESPN, ciclo donde actualmente se desempeña como panelista quien fuera su pareja.

Con su habitual simpatía y predisposición frente a las cámaras, la conductora accedió a brindar una entrevista en el lugar y descolocó a todos los integrantes del piso con un comentario directo hacia el exjugador. Apenas comenzó la nota, la modelo lanzó una frase que rápidamente captó la atención de la audiencia y del propio protagonista del envío televisivo: "Pepe, anoche soñé con vos".

La espontánea revelación provocó inmediatas carcajadas y gestos de asombro entre los presentes en el estudio del canal deportivo. Lejos de esquivar el tema, la entrevistada brindó detalles sobre el insólito episodio onírico que había experimentado horas antes de emprender su viaje hacia tierras colombianas: "Soñé que teníamos que ir a un evento y que yo por culpa de él no me podía bañar y me enojaba. Rarísimo".

Instantes después de ese primer relato, la producción le colocó el retorno para que pudiera dialogar de manera directa con su expareja al aire. Al escuchar la voz del exfutbolista, la actriz retomó la anécdota con mucho humor y complicidad, manteniendo el tono distendido de la charla: "Hola, mi amor, ¿cómo andás? No llegábamos al evento por tu culpa y yo me enojaba con vos, algo normal. Pero no sé por qué entraste en mi sueño".

El divertido y algo pícaro cruce televisivo entre Sabrina Rojas y José Chatruc se produjo de manera totalmente casual y sin ningún tipo de planificación previa. Este espontáneo intercambio en la pantalla chica dejó en evidencia el excelente vínculo que ambos lograron construir tras su separación, demostrando una confianza mutua que les permite compartir con total naturalidad este tipo de situaciones frente al público.