Sabrina Rojas y el odio inmenso que le tiene a Griselda Siciliani

Sabrina Rojas comunicó su postura frente a la invitación para la gala de estreno de la nueva serie sobre la vida de Moria Casán. El conflicto central radica en que la producción tiene como figura principal a Griselda Siciliani, actual pareja de Luciano Castro. Durante una emisión del ciclo Sálvese Quien Pueda, la conductora abordó el tema y confirmó que recibió el llamado para asistir al evento pero declinó la propuesta.

Al referirse al convite, Rojas fue determinante sobre su ausencia. "Me invitaron también", reconoció en la mesa de debate, pero luego sentenció su negativa. "No voy a ir. La voy a ver después, tranquila, en mi casa. No voy a ir al estreno, claramente. No me interesa lo más mínimo", explicó respecto a su decisión de no participar en la función inaugural.

La conductora fue consultada sobre la posibilidad de encontrarse con la protagonista en la alfombra roja. Ante este escenario, la respuesta fue tajante. "No quiero cruzarme a esa mujer", afirmó sin rodeos, dejando en evidencia el vínculo complejo que mantiene con la actriz tras la confirmación de la relación de esta última con el padre de sus hijos.

En el mismo espacio televisivo, se analizaron las repercusiones de los recientes testimonios de Flor Vigna sobre supuestas infidelidades pasadas. Rojas validó el derecho de la cantante a expresarse. "A mí me parece que si es su historia y tiene ganas de contar su historia, no está mal. Si le pintó hablar y quiere hablar de su historia, ¿por qué tiene que callar? ¿Por qué tiene que cuidar?", manifestó sobre el accionar de la joven.

Sin embargo, la actriz también planteó un análisis sobre el momento en que estas declaraciones suelen aparecer. "Lo que sí me parece siempre raro de ella es que es previo a algo, a un estreno", observó al respecto. Además, describió los comportamientos posteriores de Vigna en programas como SQP o LAM. Según su visión, "Después tal vez va a SQP, a LAM o qué sé yo, y se pone nerviosa, quiere llorar, se arrepiente de todo lo que dijo", para finalmente concluir que "Esa es la contradicción que tuvo toda la vida Flor".