Sabrina Rojas y la frase que señalaría una reconciliación con Luciano Castro

Sabrina Rojas utilizó sus redes sociales para aclarar su situación sentimental actual tras confirmar su separación de José Pepe Chatruc,. La actriz detalló que el vínculo de seis meses terminó de forma pacífica y sin conflictos puntuales entre las partes.

Al respecto, la conductora explicó que "Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció" y añadió que "Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla". Además, tuvo elogios para su expareja al asegurar que "José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años".

Durante una ronda de preguntas en sus historias, Rojas también fue consultada sobre la posibilidad de retomar su relación con Luciano Castro. Su respuesta fue contundente al expresar "¿Eh? No, ni él conmigo. Nos queremos pero lejos jajajaja".

Esta declaración se suma a posturas anteriores donde la artista manifestó que "No. Él no me vuelve a amar nunca más, ni yo a él", aclarando que a pesar de considerar atractivo al padre de sus hijos, ya no siente atracción por él. A pesar de descartar una reconciliación amorosa, reconoció que el afecto entre ambos persiste de una manera diferente bajo la premisa de que "Nos queremos pero lejos".

La dinámica actual entre Rojas y Castro se basa en la crianza compartida de sus hijos Esperanza y Fausto. La actriz reveló que mantienen una comunicación constante por el bienestar familiar. Sobre este punto, ella afirmó que "Con Luciano hablo todos los días. Es un vínculo de familia".

Asimismo, describió que el trato mutuo depende del comportamiento recíproco al señalar que "Como él es conmigo, yo soy con él. Corto: me tratás bien, te trato bien". De esta forma, mantienen una relación de acompañamiento sin plantear una ruptura absoluta del lazo que los une.

Sobre su presente personal, Rojas descartó estar en la búsqueda activa de un nuevo compañero sentimental. La conductora enfatizó su deseo de vivir el día a día sin presiones externas. En ese sentido, puntualizó que "No me pongo ni meta de tener pareja, ni estar sola. Vivo las situaciones mientras duran lindas. NO PROYECTO, SOLO VIVO".

Finalmente, se mostró abierta a las oportunidades que puedan surgir en el futuro cercano al decir que "La vida es corta, hay que disfrutarla. Estoy para que me haga sentir bien. Veremos qué me deparan estos meses".