Sabrina Rojas y su nuevo novio: tiene 19 años y lo conoció por Instagram

Sabrina Rojas y Franco Mastantuono protagonizan los rumores de un nuevo romance que sorprendió a todos. La conductora de 46 años contó en un programa de DGO Stream que mantiene un vínculo virtual con un deportista 27 años menor. Según detalló la actriz, el joven vive en el exterior y busca concretar un encuentro cada vez que viaja al país.

El romance virtual entre Sabrina Rojas y el deportista de 19 años generó gran revuelo mediático. La presentadora admitió que contesta sus mensajes porque nota una madurez distinta al resto de las personas de su edad. “Tiene algo que no es lo mismo que uno de 19 que vive con papá y mamá y no sabe qué estudiar, cuando habla tiene mucha calle, otro pensamiento. No te das cuenta que estás hablando con un nene”, aseguró entre risas.

Aunque la actriz no confirmó la identidad de su conquistador, en redes sociales señalaron a Franco Mastantuono. El futbolista de 19 años fue dirigido por Marcelo Gallardo en River Plate y actualmente juega en Europa. Además, la diferencia generacional provocó bromas en el estudio cuando Valen Rizzuti le dijo “Vos le podrías enseñar”, a lo que ella contestó “De eso estoy segurísima”.