La Toyota Hilux que quedó varada en la Pampa del Leoncito fue retirada este viernes por orden judicial, luego de permanecer en el lugar desde el pasado 8 de agosto. El procedimiento se realizó en horas de la tarde y contó con la participación de efectivos de la Policía de San Juan, Gendarmería Nacional y personal de la Secretaría de Ambiente de la provincia y Patrimonio Cultural.

Autoridades policiales, de Gendarmería y Ambiente se trasladaron al lugar para la entrega del rodado.

La medida respondió a un mandato emanado del Juzgado de Paz de Calingasta, a cargo del juez Andrés Troché, quien dispuso la entrega del vehículo que había quedado atascado en un sector de esta área natural protegida de la provinciaa unos 1500 metros de la ruta 149.

Hasta la Pampa del Leoncito, en Barreal, se trasladaron efectivos de la Comisaría 33ª con el oficial subinspector Leonel Brizuela, una comisión de Gendarmería Nacional a cargo del Sub Alferes Mario Davalos perteneciente al Escuadrón Nº 26; personal de la Secretaria de Ambiente. También llegó al lugar Luciana Añó, de 19 años, hija del propietario de la camioneta, dominio AD-048-JV, con el objetivo de concretar la entrega del rodado.

La hija del dueño de la Toyota Hilux se hizo presente para el retiro del rodado.

El procedimiento se cumplió alrededor de las 18.15. Las autoridades habían dispuesto un operativo especial ante la posibilidad de que la Toyota Hilux no pudiera ponerse en marcha por sus propios medios, debido al tiempo que permaneció detenida y a las condiciones del terreno.

Sin embargo, finalmente no fue necesario utilizar un remolque. El vehículo arrancó sin inconvenientes y pudo ser retirado del sector. Luego, la hija del propietario se retiró del lugar acompañada por un hombre.

El retiro de la camioneta se produjo después de que la Justicia de Paz de Calingasta resolviera la causa contravencional iniciada a raíz del ingreso del vehículo a la zona protegida y los daños provocados sobre el terreno.

Según la resolución judicial, los dos hombres involucrados fueron sancionados con multas que, en conjunto, superaron los 9 millones de pesos. El monto total establecido ascendió a $9.231.440.

El conductor de la Toyota Hilux, de apellido Abraham, recibió una multa de $4.844.120. La sanción se fundamentó en su participación en el ingreso al sector y en la evasión de los controles realizados por Gendarmería Nacional.

En tanto, el médico mendocino Agustín Añó, señalado como responsable del rodado, fue sancionado con una multa de $4.387.320.

La causa también contempló el impacto generado sobre el ambiente. Especialistas geólogos de la Universidad Nacional de San Juan analizaron las marcas dejadas por el vehículo y determinaron que las huellas alcanzaron hasta seis centímetros de profundidad a lo largo de unos 437 metros.

Los ocupantes de la camioneta recibieron multas por más de 9 millones de pesos.

El relevamiento permitió establecer la afectación sobre el suelo arcilloso de la Pampa del Leoncito, un sector considerado ambientalmente vulnerable. De acuerdo con las estimaciones de los especialistas, la recuperación natural del terreno podría demandar entre 50 y 80 años.

La camioneta permaneció durante casi un mes en el sector donde quedó atascada, mientras se aguardó la resolución judicial y se coordinó su retiro bajo un protocolo de intervención. El operativo contó además con la supervisión de las autoridades y de la Dirección de Patrimonio Cultural.

Finalmente, la Toyota Hilux pudo ser puesta en marcha y retirada del lugar sin necesidad de realizar tareas de remolque, dando cumplimiento a la medida dispuesta por el Juzgado de Paz de Calingasta.