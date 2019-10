Sacerdote acusado de abuso sexual pidió licencia por motivos de salud y denunció "hostigamiento"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un sacerdote acusado de abuso sexual a menores de edad en La Plata solicitó una licencia parroquial por motivos de salud y denunció ser víctima de "hostigamiento", confirmó hoy una fuente eclesiástica. Se trata de Eduardo Lorenzo, confesor del padre Julio César Grassi, acusado de cometer abuso sexual contra al menos 3 adolescentes entre 1990 y el 2008. Lorenzo pidió al arzobispo de La Plata, Victor Fernández, "una licencia" de su "condición de párroco en la Parroquia Inmaculada Madre de Dios", en Gonnet. "Como usted sabe, existe hoy una campaña calumniosa en mi contra que ha derivado en una denuncia falaz y una serie de actos de hostigamiento que me han agotado", expresó Lorenzo en su escrito al arzobispo y se dolió que las acusaciones a las que califica de "injurias y calumnias" que pesan en su contra "puedan mancillar su figura, la de mis hermanos sacerdotes o la de la Iglesia en general". Lorenzo es investigado por al menos 3 casos de abuso sexual; el último de ellos denunciado meses atrás por un hombre, Julián Bártoli, que contó los abusos sufridos cuando tenía 13 años. El hombre contó que el sacerdote reunía a un grupo todos los viernes, en su departamento, con la excusa de definir las actividades de los sábados del grupo de boys scout y, cuando todos se retiraban, él, de 13 años, se quedaba allí con el religioso. "Y ahí empezaba su ritual: se bañaba, se afeitaba, se perfumaba, se ponía su pijama y se acostaba y me pedía que lo besara para hacerlo dormir, que lo besara en el cuello, que lo abrazara", relató el hombre conmovido. Bártoli contó que en una oportunidad lo llamó a su habitación "y estaba sobre la cama, solo con la parte de arriba de su pijama, exhibiendo su pene desnudo y hablando lo más normal ¿qué les parece que esto genera en la psiquis de un chico? Al día de hoy no puedo acordarme qué pasó y qué me hizo".