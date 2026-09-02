Salieron a la venta las entradas para ver a Dillom en San Juan

Las entradas para el show de Dillom en San Juan ya salieron a la venta. El artista se presentará el próximo sábado 17 de octubre, a las 21, en Sala Hugo, en el marco de la gira Nueva Violencia, con la que recorrerá distintos escenarios para presentar su tercer álbum.

La fecha fue anunciada como una de las paradas de la gira del músico argentino, reconocido por su propuesta irreverente y una identidad que combina distintos géneros y una estética vinculada al rock, el rap y la música urbana.

El recital en San Juan promete una puesta cargada de energía y será la oportunidad para que el público local escuche en vivo las canciones de Nueva Violencia, el nuevo trabajo discográfico de Dillom.

Entradas y venta

Los tickets ya pueden adquirirse a través de Passline, plataforma habilitada para la venta del espectáculo. La organización informó además que existe la posibilidad de acceder a tres cuotas sin interés con todas las tarjetas bancarias.

La venta online se encuentra disponible en la plataforma oficial de entradas.