Salió a la luz cómo el ex de Adabel Guerrero descubrió las infidelidades

La separación de Adabel Guerrero y Martín Lamela sumó un capítulo escandaloso tras conocerse el detonante que destruyó 17 años de amor. Aunque la pareja ya venía de una crisis de varios meses, el quiebre definitivo ocurrió cuando el empresario encontró una prueba irrefutable en el teléfono de la bailarina.

Juan Etchegoyen relató en Mitre Live que "Primero quiero decir que a mí me cuentan que Adabel y Martín atravesaban una crisis de meses que termina ahora con esta infidelidad la cual él sospechaba desde hace tiempo. Igual quiero decirles que a mí me hablan de varias infidelidades y no solamente una".

El momento de mayor tensión se produjo por un texto que llegó al dispositivo móvil de Guerrero mientras estaban juntos. Según el periodista, "En un momento dado que estaban muy mal y que Martín creía que ella estaba con otra persona, se lo planteó después de un mensaje raro que llegó al celular de ella de alto voltaje sexual y romántico". Esta situación confirmó las peores sospechas del marido, quien ya dudaba del comportamiento de su esposa desde hacía un tiempo.

La naturaleza del contenido no dejaba lugar a dudas sobre la existencia de un tercero en discordia involucrado en el vínculo. Etchegoyen precisó que "Este mensaje que a ella le llegó sería de esta persona que se menciona en los medios. En ese mensaje habría dejado bien claro esta persona que era un amante de Adabel". Ante la evidencia, Lamela decidió encarar a la artista para obtener una respuesta honesta sobre lo ocurrido.

Aunque al principio ella intentó ocultar la verdad negando cualquier vínculo paralelo, finalmente terminó confesando todo el asunto frente a la insistencia de su compañero. El nombre de Rodrigo Alenaz suena con fuerza en los medios como el supuesto tercero, mientras la protagonista prefiere el silencio y evita dar declaraciones sobre su situación sentimental actual.