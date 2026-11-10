Salió a la luz cómo Icardi maltrató física y psicológicamente a su hija

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a estar en el centro de la escena mediática tras un tenso episodio que requirió despliegue policial y asistencia médica en la finca Casa de los Sueños. La periodista Naiara Vecchio hizo público un informe preliminar a través de sus redes sociales donde se mencionan presuntos maltratos y situaciones complejas que involucran a una de las hijas de la expareja.

El escrito con fecha del 7 de noviembre de 2026 expone conclusiones basadas en la declaración de la menor. En uno de los párrafos más determinantes se indica literalmente que "de lo relevado a partir del relato de la niña, se advierten indicadores compatibles con situaciones de maltrato infantil de carácter físico, verbal y psicológico ejercidas presuntamente por parte de su progenitor".

Asimismo, las evaluaciones citadas por la profesional de la comunicación sugieren episodios pasados de agresión. El documento señala de manera textual que "asimismo, se identifican antecedentes de situaciones de violencia por razones de género ejercidas contra su progenitora, las cuales habrían sido vivenciadas y presenciadas por la niña", exponiendo un panorama complejo en el entorno familiar.

Entre las recomendaciones principales se enfatiza la necesidad de salvaguardar el bienestar psicológico de la pequeña y considerar sus deseos antes de forzar cualquier contacto paterno. La evaluación aclara que "se estima que la imposición de instancias de vinculación con su progenitor podría resultar contraproducente y profundizar el malestar existente, exponiéndola a nuevas situaciones de angustia y vulneración de derechos".

Para acompañar su proceso, se sugiere sostener un espacio terapéutico individual que le permita procesar las vivencias relatadas. Es fundamental considerar que los datos de la publicación de Naiara Vecchio constituyen indicadores preliminares que las autoridades deberán analizar y no representan una condena o certeza judicial definitiva contra ninguna de las partes implicadas.

Ante la divulgación del material y los rumores de una eventual orden de arresto, el deportista del Galatasaray junto a su defensa legal desmintieron las imputaciones mediante un comunicado oficial. Si bien las fuerzas de seguridad ejecutaron un procedimiento para retirar pertenencias de la joven en la propiedad, la causa judicial continúa su curso de investigación correspondiente.