Salió a la luz el inesperado pacto secreto de Tini Stoessel y Lali Espósito

Ángel de Brito confirmó en una reciente transmisión de Bondi Live que Lali Espósito y Tini Stoessel están invitadas a sus respectivas celebraciones de boda. El periodista dio la primicia tras ser consultado por la lista de asistentes al casamiento de la intérprete de Cupido con Rodrigo de Paul.

“Sí, se invitaron, ahora que son amiguis se invitaron las dos”, afirmó Ángel de Brito durante el programa para dejar en claro el gran presente que viven ambas figuras de la música. Este acercamiento entre Lali Espósito y Tini Stoessel marca el fin de los viejos rumores de rivalidad.

El gesto mutuo entre las cantantes llega semanas después de compartir escenario en el estadio de River Plate. Durante la gira No vayas a atender cuando el demonio llama, ambas se vistieron de novias para interpretar una versión de “Like a Virgin” junto a Marilina Bertoldi.

“Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”, expresó Lali Espósito sobre las tablas ante la emoción de Tini Stoessel, quien le agradeció la oportunidad entre lágrimas.

Por otro lado, los preparativos para la gran boda pautada para el 19 de diciembre siguen generando repercusión en la farándula argentina. Cami Homs, expareja del futbolista, fue consultada en LAM sobre el evento y descartó de forma categórica su presencia.

“Está todo bien, pero no, claramente que no”, contestó la modelo al aire cuando el cronista le preguntó si asistirá a la fiesta. Además, remarcó que su prioridad absoluta es que los dos hijos que tiene en común con la pareja del deportista se encuentren bien.