Salió a la luz el millonario sueldo de De Paul: qué dijo la familia de Tini

En medio de las versiones sobre la auditoria que Tini Stoessel habria impulsado para conocer en detalle su patrimonio y las tensiones que atravesaria con su familia, en LAM revelaron nuevos datos sobre Rodrigo de Paul y la relacion que mantendria el futbolista con el entorno de la cantante.

Durante el programa de America, Pilar Smith sorprendio al contar la cifra que, segun la informacion que recibio, percibiria actualmente el campeon del mundo por su contrato con Inter Miami. "Me dicen que De Paul gana 10 millones anuales en Miami", aseguro la periodista.

A partir de ese dato, Pepe Ochoa aporto informacion sobre la fortuna que habria acumulado el futbolista y la comparo con la que se le atribuye a Tini. "Tiene un patrimonio de mas o menos 30 millones de dolares De Paul y Tini 80 y pico", afirmo el panelista.

La conversacion surgio en medio de las versiones que señalan un supuesto interes economico de Rodrigo en la cantante. Sin embargo, Denise Dumas marco una posicion diferente y considero que los numeros atribuidos al futbolista demostrarian que cuenta con una importante fortuna propia. "No necesita nada de Tini", expreso la conductora.

El momento mas contundente llego cuando Angel de Brito y Pepe Ochoa hablaron sobre como veria la familia Stoessel la relacion de Tini con De Paul. Segun aseguraron al aire, el entorno de la cantante tendria una postura muy critica respecto del futbolista y de sus intenciones. "Lo que siente la familia de ella es que De Paul es un 'sorete', que la usa y que quiere su plata", expresaron en LAM.

De esta manera, las declaraciones suman un nuevo capitulo a las versiones sobre las diferencias que existirian entre Tini y parte de su entorno familiar, mientras la cantante avanza con sus planes de casamiento con Rodrigo de Paul.