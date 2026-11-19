Juliana Awada y Diego Canalda se convirtieron en el centro de atención tras difundirse una imagen que los muestra juntos. Aunque en un principio la diseñadora había sido relacionada con el empresario publicitario José Luis "Lolo" Longinotti, esta nueva fotografía confirma su cercanía con el ejecutivo vinculado a la banca privada en Miami.

La primicia estuvo a cargo de Yanina Latorre, quien expuso la postal en su programa y detalló la conversación previa que mantuvo con la protagonista. "Ayer hablé con ella, se lo pregunté y me lo negó, pero me llegó la foto", aseguró la panelista frente a cámaras, dejando en evidencia la contradicción entre los dichos de la empresaria y las pruebas gráficas.

En la captura divulgada en televisión se puede observar a ambos compartiendo un almuerzo frente a frente en un reconocido restaurante. Al presentar el material ante la audiencia, Latorre afirmó sin vueltas: "La foto de Juliana Awada con su nuevo novio comiendo en Casa Palanti", alimentando así las versiones de un romance consolidado tras varias semanas de especulaciones.

La conductora también profundizó en la postura tajante de la ex primera dama y en la situación sentimental reciente del financista. "Juliana lo niega a muerte. Me dijo que nada que ver, que no sabía quién era y que no lo conocía", relató sobre el diálogo privado, y luego agregó un dato clave sobre el hombre: "Él está recién separado y hay gente que no sabe si dan las fechas".

Antes de cerrar el tema en su ciclo, Latorre explicó los motivos por los cuales decidió mostrar el registro fotográfico al aire en lugar de mantenerlo en reserva. "Me podría haber dicho que sí y yo lo contaba en off", sentenció la periodista, remarcando que la negativa rotunda de la diseñadora fue el detonante para hacer pública la imagen.

Respecto al perfil del hombre que acompaña a la empresaria, se trata de un reconocido asesor financiero y ejecutivo de inversiones con más de 25 años de trayectoria en el mercado. Actualmente reside y trabaja en Estados Unidos, donde ocupa el cargo de Managing Director de inversiones en la firma Stifel, dentro de la oficina ubicada en Coral Gables, Miami, puesto al que arribó en 2023.

Su extensa carrera profesional en el ámbito económico internacional incluye pasos destacados por gigantes del sector como Lehman Brothers, Barclays Wealth, Barclays Capital, Deutsche Bank Securities y Raymond James. Además, cuenta con registro oficial ante la FINRA y suele aparecer de manera recurrente en los principales rankings del sector financiero estadounidense.