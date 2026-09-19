Salió a la luz la relación de una famosa con el periodista más polémico de TV

Las historias del espectáculo suelen tomar caminos impredecibles. Algunas resultan evidentes o generan poco impacto, mientras que otras irrumpen en la escena pública con la fuerza necesaria para sorprender por completo al público y al ambiente artístico.

En este caso, los protagonistas son una reconocida intérprete del ámbito nacional y un periodista que genera intensos debates en la pantalla chica. Ella es Eleonora Wexler, una artista respetada por sus pares y valorada por la audiencia, quien construyó una extensa trayectoria con destacados pasos por Canal 13 y las producciones de Polka, bajo la dirección de Adrián Suar. A pesar de su enorme exposición profesional, el resguardo de su ámbito personal ha sido una constante a lo largo de los años.

Por otro lado aparece Rodrigo Lussich, actual coconductor de Intrusos junto a Adrián Pallares. El periodista de espectáculos se ha transformado en una figura de perfil crítico hacia el gobierno de Javier Milei a través de sus plataformas digitales, al tiempo que evoca de manera pública su simpatía por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Aunque ha hablado abiertamente sobre su orientación sexual, en diversas oportunidades dejó abierta la puerta al enigma al mencionar un vínculo del pasado con una figura femenina de la farándula.

Durante una participación reciente en el ciclo televisivo que conducen Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli en América, el comunicador repasó fragmentos de aquel encuentro íntimo sin dar nombres propios. Sobre el inicio de la relación, Lussich relató que "las cosas pasan por algo, y las mejoes experiencias nunca se saben cuando ni donde empiezan". Asimismo, detalló la dinámica del acercamiento inicial al explicar que "él le mandó un mensaje, que ella se lo devolvió, que fueron a cenar y que entre pitos y flautas la cosa duró un mes".

La reserva sobre la identidad de la actriz llegó a su fin a partir de un trabajo de recopilación realizado por la cuenta especializada TeleBizarra. Tras revisar documentos audiovisuales de archivo, el perfil de la red social Twitter identificó el material donde se confirmaba que la mujer involucrada en aquel vínculo sentimental de 30 días era Eleonora Wexler.