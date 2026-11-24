El conflicto mediático entre Flor de la V y Viviana Canosa sumó un nuevo capítulo luego de que se conociera el abrupto cierre de Los Profesionales. Todo comenzó cuando el anuncio del levantamiento del ciclo al aire sorprendió a todo el equipo de trabajo, generando una fuerte polémica que derivó en una parodia de Canosa desde su programa de streaming para dejar expuesta a su colega.

Lejos de quedarse callada, Flor de la V dialogó con el programa LAM y respondió con dureza a las burlas que recibió por la manera en que comunicó el final de su ciclo. Aunque aclaró que no había visto el video completo de la imitación, aseguró estar al tanto de los dichos y apuntó directamente contra la trayectoria reciente de la periodista en la pantalla chica.

"No tiene cara esa, ¿de qué habla, si la volaron de la tele por inventar cosas? ¿Qué se viene a hacer la picante", disparó sin filtros la conductora frente a las cámaras. Con estas declaraciones, hizo una clara referencia al repentino final que tuvo el envío de Viviana Canosa en la pantalla de Canal 13 tiempo atrás.

Aquel escándalo se desató cuando Canosa denunció al aire la existencia de una supuesta red de trata de menores vinculada al ambiente artístico, involucrando a diversas figuras públicas. Sin embargo, las acusaciones nunca lograron ser respaldadas con pruebas concretas y, tras cumplirse un año de la denuncia, el juez Lijo determinó el archivo definitivo de toda la causa judicial.

"A ella la sacaron del aire porque inventó un montón de cosas que no pudo comprobar en la Justicia... cosas serias. La verdad pienso en todas las personas a las que acusó... a Lizy, que estaba en proceso de adopción. No sé desde qué lugar habla, y sale a la calle como si nada", expresó visiblemente molesta por el accionar pasado de la comunicadora.

Además de cuestionar su salida televisiva, la artista trajo al presente viejos agravios que sufrió por parte de Canosa durante su paso por el certamen Bailando. En aquella oportunidad, tras protagonizar una fuerte discusión televisiva con Marcelo Polino, la periodista fue consultada sobre el cruce y lanzó una frase discriminatoria hacia ella.

"Era la época del Bailando, discutí con Polino, le preguntaron a ella y dijo que éramos dos tipos peleando", rememoró con evidente indignación sobre aquel episodio mediático. Para dar por terminado el descargo y dejar en evidencia el cambio de época en los medios, cerró su intervención con una frase cargada de ironía: "Acá pasan los años y todo el mundo pierde la memoria. Pero la loca era yo. Pasa que en ese momento, discriminar estaba bien".