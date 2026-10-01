Salió a la luz quién es el famoso más odiado en Telefe y en toda la TV

Edith Hermida apuntó contra Andy Kusnetzoff en medio de su participación especial en MasterChef Celebrity. La figura de Bendita TV sorprendió al opinar sobre la personalidad del conductor de PH, Podemos Hablar, ciclo que genera repercusión cada fin de semana.

Las declaraciones llamaron la atención por la llegada de la panelista al canal de las pelotas. A pesar de que su presencia está sujeta al desarrollo dentro de la competencia culinaria, no dudó en exponer un rumor sobre el desempeño de su colega en el ciclo radial Perros de la Calle.

Durante la emisión de su programa en El Nueve, lanzó un comentario irónico sobre la dinámica del clásico envío de los sábados. “Esta noche vamos a presentar otro informe para ganar amigos. Andy Kusnetzoff tiene su programa PH, Podemos Hablar, que es un éxito en Telefe, los sábados a la noche, donde él le dice consignas a los invitados. Bueno, algo que debería decir: ‘Que den un paso al frente los que no dejan hablar a sus compañeros’”, lanzó la comunicadora.

Lejos de frenar su descargo, la protagonista profundizó su postura ante las cámaras. “Él tendría que dar un paso al frente. Porque en la radio interrumpe a todo el mundo. ¡No deja hablar a nadie! Yo creo que ya no se lo debe bancar nadie ya”, agregó sobre el comportamiento del periodista.

Para cerrar su intervención, remarcó las internas que existirían en los medios de comunicación donde trabaja el presentador. “Eso tendría que decir: ‘Que den un paso al frente los que se llevan mal con los compañeros de trabajo y también con los agentes de prensa’. Porque me dicen que traicionaría al aire. Igual conmigo siempre fue buena onda, habría que hacer un duelo entre Mirtha Legrand y Andy, a ver quién interrumpe más”, concluyó Hermida.