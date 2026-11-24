Carolina Pampita Ardohain vuelve a estar en el centro de la escena mediática por una impactante novedad vinculada al mercado inmobiliario de lujo. La imponente propiedad de estilo francés que la modelo alquilaba junto a sus hijos en la exclusiva zona de Barrio Parque salió oficialmente a la venta por una cifra millonaria que sorprendió a todos, luego de haber quedado deshabitada tras el robo que sufrió en ese domicilio.

La noticia se dio a conocer en el programa televisivo Infama, emitido por la pantalla de América, donde detallaron el altísimo monto exigido para adquirir la residencia ubicada en uno de los puntos más cotizados de la Ciudad de Buenos Aires. “Se vende a cuatro millones de dólares. Es una casa de estilo francés, con patio, parrilla y pileta”, revelaron al aire sobre el valor de $4000000 que piden los dueños actuales por el inmueble.

Durante la emisión del ciclo televisivo también se encargaron de aclarar cuál era el vínculo contractual que mantenía la conductora con esta vivienda de grandes dimensiones. “Es la casa donde vivía Pampita, ella la alquilaba pero ahora quedó completamente vacía”, explicaron los panelistas para dejar en claro que la propiedad no le pertenecía y que actualmente busca nuevos propietarios.

La construcción se destaca por su elegante arquitectura de inspiración francesa y una distribución inteligente dividida en varios niveles que aprovecha cada rincón. En la planta baja cuenta con un imponente hall de recepción que conecta directamente con el living y el comedor principal, ofreciendo vistas privilegiadas hacia el parque, además de incluir un escritorio, un toilette para visitas y una amplia cocina.

El sector más íntimo de la casa se ubica en el primer piso, pensado para garantizar el descanso y la privacidad de sus habitantes. Este nivel alberga una espaciosa master suite con vestidor propio, vistas abiertas al jardín y un sofisticado baño revestido íntegramente en mármol de Carrara, acompañado por otros dos dormitorios adicionales que comparten un segundo baño completo.

El entretenimiento y el cuidado personal tienen su lugar asegurado en la segunda planta de esta mansión valuada en $4000000. Allí se despliega un amplio playroom con salida directa a una terraza y un área dedicada exclusivamente al bienestar físico que incluye gimnasio, baño, sauna y sala de masajes, sumado a una dependencia de servicio para el personal.

Los espacios exteriores y los niveles inferiores terminan de justificar el exclusivo precio de mercado que tiene esta residencia en Barrio Parque. En el subsuelo la vivienda incorpora una cava privada y una baulera de guardado, mientras que en el exterior sobresale un cuidado jardín con pileta y sector de parrilla diseñados para disfrutar al aire libre con total confort.