Salió de su casa por una pelea y terminó baleada en medio de una gresca en Rawson

Una mujer de 32 años resultó gravemente herida este jueves por la tarde luego de recibir un disparo de arma de fuego en medio de una pelea entre vecinos en el barrio Ansilta, en Rawson. La víctima fue alcanzada por un proyectil en la zona del tórax y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde fue intervenida quirúrgicamente.

El hecho ocurrió mientras se desarrollaba una violenta gresca en las inmediaciones de la vivienda de la mujer. Según las primeras informaciones aportadas por fuentes policiales y judiciales, la víctima habría salido desde el fondo de su casa hacia la vereda al escuchar los disturbios y, en ese momento, recibió el impacto de la bala.

La mujer presentó una herida de arma de fuego con orificio de entrada en la región torácica. Debido a la gravedad de la lesión, fue asistida por personal médico y trasladada en un móvil policial hasta el Hospital Marcial Quiroga, donde quedó internada bajo observación luego de la cirugía.

De acuerdo con el relato de la pareja de la víctima, el disparo habría sido producto de una bala perdida durante el enfrentamiento entre vecinos. Las primeras averiguaciones apuntan a que la pelea habría comenzado tras una discusión protagonizada por integrantes de la familia Garramuño.

La investigación quedó a cargo de la UFI Genérica, con intervención del ayudante fiscal Santiago Bruno. El expediente fue caratulado provisoriamente como “Abuso de arma de fuego y lesiones”.

Los investigadores trabajan para establecer quién realizó el disparo y reconstruir la secuencia del ataque. Hasta el momento, los peritos no encontraron armas de fuego ni vainas servidas en el lugar del hecho, por lo que continúan las tareas de relevamiento y toma de testimonios para identificar al responsable.