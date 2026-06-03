La familia Salmuni volvió a vivir un día especial, ya que la histórica empresa sanjuanina dedicada a la venta de colchones y sommiers inauguró un local en el Centro Comercial Las Lajas, en Chimbas, y concretó una expansión que combina crecimiento comercial, tradición familiar y una apuesta por acercarse a nuevos clientes.

La apertura representa un paso importante para una firma con más de 70 años de trayectoria en la provincia. Desde su tradicional local de calle Mendoza, entre avenida Córdoba y General Paz, la empresa construyó una historia que hoy atraviesa su tercera generación. "Es muy importante para nosotros dar este paso porque hacía más de 20 años que no abríamos una nueva sucursal. Queremos seguir creciendo y acercarnos cada vez más a los sanjuaninos", expresó Nahum Salmuni, integrante de la firma e hijo del propietario a DIARIO HUARPE.

Nahum Salmuni, la tercera generación que mantiene vivo el legado iniciado por su familia. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

La elección de Chimbas respondió a una estrategia concreta. El crecimiento poblacional del departamento y el movimiento comercial que registra la zona fueron factores decisivos al momento de definir la inversión. "Elegimos Las Lajas porque hemos visto un gran crecimiento en la zona. Hay muchas familias viviendo en el departamento y muchas personas que no siempre tienen la posibilidad de trasladarse hasta el centro para realizar sus compras", explicó.

El local se encuentra en el Shopping de Chimbas. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

La nueva sucursal ofrece colchones, sommiers, almohadas, sábanas y acolchados, con distintas alternativas de financiación y medios de pago. Según indicó el joven, el movimiento de clientes durante los primeros días superó las expectativas iniciales. "Hemos empezado muy bien. Nos sorprendió la cantidad de gente que circula por la zona y tenemos muchas expectativas de seguir creciendo", afirmó Salmuni.

El local cuenta con una variedad de marcas nacioales. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Del dos plazas al King: cómo cambiaron las preferencias

Además de la expansión comercial, la experiencia de la empresa permite observar cambios en los hábitos de consumo vinculados al descanso. Si años atrás los colchones de dos plazas lideraban las ventas, hoy los tamaños más amplios ganan protagonismo. "Cada vez más personas eligen medidas King y Queen. Hay una búsqueda mayor de comodidad y de espacio para descansar", señaló Nahum.

Los modelos King alcanzan los 2 metros por 2 metros, mientras que los Queen miden 1,60 metros por 2 metros. Según explicó, la tendencia responde a una mayor valoración del confort dentro del hogar.

A la hora de elegir un colchón, los modelos con resortes continúan entre los más demandados. "Los colchones suaves con resortes son los más elegidos porque se adaptan mejor a las curvas del cuerpo. También hay clientes que buscan superficies más firmes por cuestiones relacionadas con la columna y en esos casos suelen optar por espuma de alta densidad", detalló.

Colchón con resortes, uno de los más pedidos. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Tres generaciones detrás de una misma marca

La historia de Salmuni comenzó con Pedro Salmuni, fundador de la colchonería. Años después, la empresa quedó en manos de su hijo Héctor, quien actualmente dirige el negocio. Hoy, la tercera generación ya participa activamente a través de Nahum, de 26 años.

Ese recorrido familiar es uno de los rasgos que distinguen a la firma. La combinación entre experiencia, atención personalizada y adaptación a las nuevas demandas del mercado permitió que la empresa se mantuviera vigente a lo largo de las décadas.

Además de colchones, el local vende acolchados, sábanas y almohadas para mejorar el sueño. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

La apertura en Chimbas no solo representa una nueva sucursal. También simboliza el comienzo de una etapa distinta para una empresa que nació en el centro sanjuanino, atravesó tres generaciones y que, más de 20 años después de su última expansión, vuelve a proyectar su crecimiento dentro de la provincia.

Precios

Los precios de los conjuntos sommier varían según el modelo, los materiales y el peso que están diseñados para soportar. Actualmente, los valores oscilan entre los $600.000 y $1.000.000 en distintos productos de la línea.

Entre las opciones más elegidas por los clientes se encuentran el conjunto Queen, con un valor aproximado de $1.140.000, y el conjunto King, que ronda los $1.344.000.

(Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Dónde ubicarlos

Salmuni Colchones y Sommiers cuenta con dos sucursales en San Juan. La casa central está ubicada en calle Mendoza Sur 559, entre avenida Córdoba y General Paz, en Capital. Además, de la nueva sede en el Centro Comercial Las Lajas, en Chimbas.

Los interesados pueden comunicarse al teléfono 2645-67-6692 o seguir las novedades de la empresa a través de sus redes sociales: Facebook/Colchones Salmuni e Instagram/salmunicolchones.