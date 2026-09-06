La provincia de Salta firmó 40 convenios específicos con empresas mineras para que estudiantes realicen prácticas profesionalizantes en el sector, en el marco de una política de articulación público-privada que busca formar recursos humanos especializados para la minería.

El anuncio se realizó durante el conversatorio "Educación para la Minería 4.0", desarrollado en la jornada inaugural de Argentina Mining 2026, donde las autoridades provinciales detallaron el trabajo conjunto con el sector privado.

En total, la provincia ya firmó aproximadamente 200 convenios con el sector privado, de los cuales 40 corresponden específicamente a empresas de la industria minera. Esta vinculación facilita que los alumnos asistan a charlas, talleres y visitas operativas, lo que en muchos casos deriva en una inserción laboral directa.

El panel contó con la participación de los titulares de las carteras de Educación y de Producción, quienes explicaron cómo se canalizó la demanda de recursos humanos especializados proveniente del sector productivo. En este sentido, se conformó una mesa de trabajo conjunta para alinear las necesidades de las empresas con la currícula de las escuelas técnicas e institutos de formación superior.

Durante su intervención, la ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore Viñuales, señaló que el proceso implicó una actualización concreta de los planes de estudio. "En función de las necesidades de los jóvenes en conocer y prepararse para el mundo laboral empezamos a modernizar nuestra currícula, agregar materias y ofrecer especializaciones o prácticas vinculadas al sector privado", explicó.

Uno de los ejes centrales del conversatorio fue el desafío que plantea la "Minería 4.0" frente a la constante innovación tecnológica de la industria. Para acortar la brecha, la provincia apuesta a que los estudiantes realicen prácticas directamente en las instalaciones de las empresas, interactuando con maquinaria y procesos de última generación.

Participaron del panel, además de la ministra Fiore Viñuales, el ministro de Producción y Minería, José Ignacio Lupión. Por el sector privado estuvieron presentes representantes de Mansfield Minera, Grupo GVH Logística Minera, Abrasilver Resource Corp y el grupo AGV.

Las autoridades provinciales subrayaron que el objetivo a largo plazo de la iniciativa trasciende la formación de mano de obra técnica. La meta es brindar herramientas para que los estudiantes salteños se conviertan en los futuros técnicos, ingenieros y tomadores de decisiones que lideren el desarrollo productivo de la región.

El programa busca garantizar el equilibrio entre la actividad minera y el cuidado del medio ambiente, en un contexto donde la minería en Salta crece impulsada por los proyectos de litio en la Puna y los avances en exploración de cobre.