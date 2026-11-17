Dos motociclistas mayores de edad protagonizaron un episodio dramático en Albardón cuando un árbol gigante se desplomó repentinamente sobre la calzada. El incidente ocurrió este lunes por la noche en una calle de Villa San Martín, momento en el que ambos circulaban en su rodado en sentido norte-sur y lograron realizar una maniobra rápida para evitar ser aplastados por la enorme estructura.

De acuerdo con los datos difundidos inicialmente por Radio Mix, la inesperada caída del ejemplar generó un enorme susto tanto en los conductores como en los vecinos del sector. Al salir a observar lo sucedido, los habitantes de la zona se encontraron con el árbol de gran porte atravesado por completo sobre el pavimento, bloqueando el tránsito habitual.

Tras el impacto visual y la brusca maniobra de escape, los dos motociclistas fueron trasladados de urgencia hacia el Hospital Rawson para recibir la correspondiente atención médica. Si bien las primeras informaciones indican que no presentarían heridas de gravedad, los profesionales de la salud debieron asistirlos de manera preventiva tras el fuerte incidente.

Además del peligro físico para quienes transitaban por Villa San Martín, el desplome del ejemplar provocó severos inconvenientes en la infraestructura local. La caída afectó directamente el tendido y ocasionó interrupciones en el suministro de electricidad y agua potable, complicando la rutina diaria de las familias que residen en ese punto de Albardón.