Saltaron los escándalos más grandes que pasan en el programa de Mirtha

Los secretos detrás de las cámaras y los egos de las celebridades que asisten al programa más clásico de la televisión argentina quedaron expuestos de manera sorpresiva. Durante una emisión de La Cocina Rebelde por El Trece, la conductora y cocinera Jimena Monteverde dio a conocer internas desconocidas sobre la organización y la convivencia en el ciclo de Mirtha Legrand.

La dinámica del histórico programa de almuerzos incluye negociaciones y exigencias previas por parte de los invitados antes de confirmar su presencia. La conductora reveló un secreto detrás de escena al decir: "Muchos famosos van si la mesa les gusta". Además, sumó otra de las condiciones habituales al señalar que "Muchos quieren sentarse del lado derecho" de la diva. Esta ubicación es la más codiciada debido a que ofrece una mayor visibilidad frente a las cámaras durante el transcurso de la comida.

El humorista Coco Carreño respaldó estas declaraciones y brindó su perspectiva sobre la disputa por los asientos al afirmar: "El lugar que cotiza es estar sentado a la derecha de Mirtha. Es el que más cotiza". Las tensiones por esta ubicación llegaron a límites impensados, provocando reacciones extremas en algunas figuras que amenaron con suspender su participación a último momento. Al respecto, Monteverde detalló: "Ha pasado muchas veces que han llegado figuras y tienen puesto el cartel del lado de la izquierda. Y entonces dijeron: 'Yo de acá me voy. Si no me pasás a la derecha, yo de acá me voy'".

La invitada Claudia Villafañe se mostró sorprendida frente a este tipo de actitudes y fijó una postura clara al declarar: "Eso no lo haría nunca". A pesar del intento de sus compañeros por descubrir la identidad de las celebridades involucradas en estos episodios, la chef optó por mantener el misterio y aclaró: "No puedo, no puedo. Es gente muy famosa, muy conocida". Sin embargo, confirmó que no se trata de situaciones excepcionales sino recurrentes, asegurando que "Hay varios".

Por otra parte, los integrantes de la mesa analizaron el estilo actual de la diva a la hora de entrevistar a sus comensales. La conductora del ciclo culinario sostuvo que "Mirtha está muy, muy cuidadosa" en el presente. El debate continuó con un tono de humor cuando Carreño imaginó un cruce de formatos entre ambos programas y bromeó con que "Empiezan a volar escarbadientes por todos lados".

Finalmente, el debate se centró en la postura que toman algunos famosos que intentan condicionar las preguntas de los conductores o evitan hablar de ciertos temas personales durante las entrevistas en la televisión. Villafañe explicó que en su experiencia personal prefiere no pactar restricciones previas con la producción y remarcó: "No, si yo a mí me invitan a un programa, yo no te puedo decir: esto no me preguntes". Esta actitud fue celebrada por Monteverde, quien opinó sobre las consecuencias negativas de estas exigencias al concluir: "Cuando decís: 'No quiero hablar', es en tu contra".