San Juan avanza con el proyecto para fabricar medicamentos de uso frecuente con el objetivo de reducir a futuro parte de los costos del sistema público de salud. El ministro Amílcar Dobladez confirmó que ya se cumplió una primera instancia de autorización y que ahora deberán preparar el laboratorio, la infraestructura y el personal, con la posibilidad de comenzar la producción durante 2027.

La iniciativa apunta inicialmente a medicamentos de alta demanda y consumo permanente durante todo el año. Entre los productos mencionados por el funcionario aparecen analgésicos, antipiréticos y antidiarreicos, que podrían ser elaborados localmente para cubrir parte de las necesidades de Salud Pública.

Dobladez explicó que la puesta en marcha requerirá primero una inversión para generar las condiciones necesarias dentro del laboratorio y comenzar con las pruebas de fabricación. Sin embargo, remarcó que el objetivo final es que producir parte de esos medicamentos en San Juan permita disminuir los gastos de adquisición.

“Eso es una inversión en el laboratorio, pero obviamente, como digo, es una inversión que nos puede llevar a un ahorro futuro por fabricar nuestros propios medicamentos”, afirmó el ministro.

Los medicamentos que buscan fabricar

La primera etapa estará orientada hacia productos que presentan una demanda constante dentro del sistema sanitario provincial.

“Los de mayor demanda, los medicamentos de mayor demanda y mayor uso, y que se usan durante todo el año, que son los analgésicos, antipiréticos, antidiarreicos, y que podemos hacerlo en San Juan”, explicó Dobladez.

Antes de llegar a una producción regular, Salud deberá avanzar con el acondicionamiento necesario y realizar las primeras pruebas.

“Ahora hay que generar infraestructura, el laboratorio, el personal, etc., para comenzar y hacer las pruebas de fabricación de medicamentos, de ciertos medicamentos de alto consumo que tenemos en la provincia”, señaló el funcionario.

El horizonte puesto en 2027

El proyecto ya superó una primera instancia vinculada con la autorización. A partir de ahora, el avance dependerá de la preparación del laboratorio, la incorporación del personal necesario y las pruebas previas a la fabricación.

Consultado sobre si la producción podría comenzar durante 2027, Dobladez respondió: “Sí, posiblemente”.

De concretarse, la producción local permitiría abastecer parte de la demanda permanente del sistema público y reducir a futuro el costo que implica la compra de estos medicamentos.